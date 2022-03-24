لماذا يتجه جيانلوكا لابادولا بعد القضاء على إيطاليا في ريبيسكا؟

هذا الخميس, قبل دقائق من بيرو ضد أوروغواي, في نتيجة تاريخية, تراجعت إيطاليا 1-0 أمام مقدونيا في باليرمو في البطولة الأوروبية لنهائيات كأس العالم قطر 2022. سجل ألكسندر ترايكوفسكي هدفًا رائعًا في خصومات المباريات (90′+2) وهذه هي الطريقة التي سيغيب بها «azzurri» عن كأس العالم للطبعة الثانية على التوالي. سرعان ما أصبحت هذه الحقيقة اتجاهًا على الشبكات الاجتماعية، لكن أحد الأسماء هو الاسم الذي برز، وهو اسم جيانلوكا لابادولا الإيطالي البيروفي.

كما هو معروف، في عام 2017 تم استدعاء المهاجم للعب ل 'azzurri' وكان له أداء كبير في مباراة ودية ضد سان مارينو حيث سجل ثلاثة أضعاف. بعد ذلك، لم يتم استدعائه مرة أخرى وظهر لأول مرة في نوفمبر 2020 في La Blanquirroja ضد تشيلي. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، أصبح أحد اللاعبين الأساسيين للمدرب ريكاردو غاريكا. بالإضافة إلى الفوز بحب المشجعين البيروفيين.

هذه بعض التعليقات التي تم إجراؤها على الشبكات الاجتماعية.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

جيانلوكا لابادولا، ردود الفعل بعد القضاء على إيطاليا من كأس العالم.

حول لابادولا

Lapadula، ولد في تورينو قبل 30 عاما، لديه مهنة طويلة في كرة القدم الإيطالية وكان يمزح لعدة سنوات مع فكرة اللعب لبلد والدته الأم. لم يسبق له أن زار بيرو وبالكاد يتحدث الإسبانية، لكنه كان عدة مرات على رادار منتخب الإنكا الوطني. وأخيرًا جاء اليوم عندما ارتدى القميص، كان ذلك قبل الهزيمة أمام تشيلي في التصفيات المتوجهة إلى كأس العالم قطر 2022.

كانت رحلته إلى هذا لاول مرة طويلة جدا. اتخذ خطواته الأولى في الفئات الدنيا من يوفنتوس، وبعد فترة قصيرة في برو فيرسيلي في الدرجة الثالثة، وصل إلى بارما في عام 2009. كان عمره 19 عامًا فقط ولعب بضع مباريات في الفريق الاحتياطي، حتى بدأ على سبيل الإعارة لأندية مختلفة من صعود كرة القدم الإيطالية: أتلتيكو دي روما ورافينا وسيزينا إف سي وسان مارينو، حيث سجل 24 هدفًا في 35 مباراة في موسم 2011/2012. لقد تم عرضه بالفعل كنقطة ثانية قوية جدًا جسديًا، حيث يمتلك طلقة قاتلة أعسر وبدأ اسمه يكتسب مكانة بين Lega Pro 2 و 1 و Serie B.

كان أول موسم كبير له في تيرامو - سجل 21 هدفًا في الترقية إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2015 - لكن بارما قرر أخيرًا الاستغناء عنه وفي يوليو 2015 وصل كلاعب حر في بيسكارا ليلعب البطولة الثانية. كان ذلك موقع انفجارهم النهائي لكرة القدم: سجل 27 هدفًا في 40 مباراة ثم سجل ثلاثة أهداف في مبارياته الأربع، مما قاد الدلافين إلى دوري الدرجة الأولى.

وقع جيانلوكا لابادولا على نادي إيه سي ميلان في منتصف عام 2016 بعد موسم رائع في بيسكارا (رويترز)

بحلول ذلك الوقت كان بالفعل على رادار ريكاردو غاريكا وطاقم تدريبه لبطولة كأس أمريكا سينتيناريو 2016، وهي البطولة التي كانت نقطة تحول للدورة: كان الحدث الذي قامت فيه بيرو باستبدالها للأجيال، دون أثقال ثقيلة مثل خوان مانويل فارغاس وكلاوديو بيزارو. ولكن في النهاية، حيث تم تعيين عقله على تحقيق الترقية مع بيسكارا وكانت هناك شائعات بأنه كان مقصودًا من قبل العديد من أندية دوري الدرجة الأولى، قرر رفض المكالمة.

ومع ذلك، فإن أدائه الرائع في ذلك الوقت أكسبه توقيعه على إيه سي ميلان، الذي دفع 9 ملايين يورو مقابل تصريحه، في سوق وصل فيه الأرجنتينيون فانجيوني وأوكامبوس وخوسيه سوسا، وكذلك غوستافو غوميز الباراغواي. وفي نهاية ذلك العام، في حين تحول أهدافه الأولى إلى

تم استدعائه لتمثيل أزورا في مايو 2017 وكان له أداء جيد للغاية في مباراة ودية ضد سان مارينو: لعب 90 دقيقة وسجل هاتريك تحلق على ارتفاع عال في الفوز 8-0 في ملعب إمبولي. نظرًا لأن تلك المباراة لم تكن مباراة رسمية، كان لابادولا لا يزال مناسبًا لمعالجة الحصول على الجنسية البيروفية، وفقًا لقواعد FIFA. كان اسمه لا يزال في مجلد طاقم التدريب باللون الأحمر الأبيض وتبعت عروضه بعدسة مكبرة, خاصة أنه تمكن من ترسيخ نفسه كلاعب كرة قدم دائم في دوري الدرجة الأولى.

من إيه سي ميلان ذهب على سبيل الإعارة إلى جنوة، ثم لعب ليتشي وهذا الموسم سقط إلى بينيفينتو الذي تم الترويج له حديثًا. تم عقده في الفئة العليا من Calcio وأصبح خيارًا رائعًا لـ Gareca في مواجهة خسارة Guerrero.

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قال صحفي أوروجواي: «سيضطر جيانلوكا لابادولا إلى ربط حذاء لويس سواريز وإدينسون كافاني».