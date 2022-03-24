أين كان وكيف اعتقلوا المشتبه به الثالث لجريمة بوما أرامبورو السابق: ما هو الدور الذي كان سيلعبه

تعد جريمة فيديريكو مارتن أرامبورو واحدة من النقاط الرئيسية لوسائل الإعلام الرياضية في فرنسا. بعد الإفراج عن هويات المشتبه بهم الثلاثة في جريمة القتل، اعتقلت قوات الأمن جميع المتهمين لمحاولة توضيح القضية. وكان آخر سقوط رومان بوفييه، الذي عثر عليه من قبل شرطة نانت بعد ساعات قليلة من الآخر تم القبض على المدعى عليه في حدود المجر مع أوكرانيا.

سيتم التحقيق مع هذا الرجل البالغ من العمر 30 عاما، جنبا إلى جنب مع المعتقل الآخر المعروف باسم لويك لو بريول، لأنه كان أحد الرماة المزعومين الذين هاجموا الرجبي الأرجنتيني السابق في وسط بوليفارد سان جيرمان، وهي منطقة حصرية في باريس في وقت مبكر من يوم السبت. وزُعم أن بوفييه ولو بريول انتقلا في سيارة جيب يقودها ليسون، وهي فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، متهمة أيضاً بـ «التواطؤ في القتل» وقد وُضعت بالفعل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وفي يوم الأربعاء 23 آذار/مارس، أكدت مصادر قريبة من القضية لوكالة فرانس برس أن لواء التحقيق والتدخل في نانت عثر على الرجل في مقاطعة سارث الفرنسية (غرب البلاد). وبعد يوم واحد، في غضون ذلك، كشفت الصحافة المحلية عن بعض تفاصيل اعتقاله. وفقًا لـ Le Parisien، فإن الرجل «سمين، أصلع تقريبًا ولحية سوداء»، كما وصفته السلطات، ينتمي أيضًا إلى قطاع الفرنسيين اليمينين المتطرف. في البداية، شوهد الشخص، الذي ألقي القبض عليه في الظهيرة في الشارع، في اليوم السابق بينما كان يدفع ثمن غرفة فندق في بلدية Solesmes.

ومع ذلك، عندما جاء لواء نانت للبحث والتدخل إلى مكان الحادث، لم يعد هناك. في اليوم التالي، تمكنت فرقة الجريمة في باريس من القبض عليه من خلال العثور عليه جالسًا في أحد البنوك «بعد استخراج الأموال من أجهزة الصراف الآلي».

ثم نقله الضباط إلى المرافق القضائية في باريس، حيث تم احتجازه وحيث يجب أن يدلي بشهادته لمدة 48 ساعة القادمة. و مثل زميله لويك لو بريول, يتهم بوفييه بأنه شريك و مرتكب لل حدث المعني.

أوضحت صحيفة Mediapart الرقمية الفرنسية أن الرجلين كانا يرتادان لعدة سنوات على دائرة جمعت نشطاء من جبهة الشباب الوطنية ومجموعة الدفاع عن الاتحاد، وهي اتحاد من طلاب اليمين المتطرف الفرنسيين. تجدر الإشارة إلى أنه اضطر كلاهما إلى المثول أمام المحكمة في يونيو/حزيران في قضية أخرى يحاكمان فيها بتهمة «العنف المشدد» في عام 2015 ضد رئيس سابق للجماعة اليمينية المتطرفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، اتُهم لو بريول وبوفييه وثلاثة أعضاء آخرين من الحزب الديمقراطي الحر بضرب وإذلال زعيم نقابي سابق بعنف، مما أجبره على التعري.

وقد وجدت السلطات بالفعل القبض على الثلاثة المعنيين

في ليلة السبت، على جسر الروح وخلف عجلة القيادة في سيارة فيات 500، ألقي القبض على ليسون، وهو طالب تغذية شاب يبلغ من العمر 24 عامًا في السنة الثالثة. يدعي المحققون أنها هي التي كانت تقود السيارة التي كان يركب فيها الرجلان اللذان أطلقا النار على الميدالية البرونزية في كأس العالم للرجبي 2007.

«أخبرت الأولاد أن يغادروا. لم أكن أريد أن يحدث مثل هذا. لقد تصرفت بغريزة وبدافع من الحب»، أعلنت المرأة، في البكاء، أمام قاضي التحرير والاحتجاز. ويحتجز المتهم «بالتواطؤ في القتل» رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في فرساي. «أخبرت الأولاد ألا يقاتلوا. انا غاضب وحزين جدا على الضحية». ومع ذلك، قالت مصادر قضائية إنه رفض تزويد المحققين برموز الوصول إلى هاتفه الخلوي ومعدات الكمبيوتر.

من جانبه، كان لويك لو بريول في بلدة زاهوني الحدودية، في قطاع تعبر فيه حدود المجر وسلوفاكيا وأوكرانيا. وقالت الشرطة المجرية ان «الاجنبى قال للشرطة انه تلقى تدريبا عسكريا وكان سيذهب الى اوكرانيا للقتال». واعتقل الرجل بعد اكثر من 72 ساعة من الحادث على بعد حوالى 1800 كيلومتر من تلك المدينة الفرنسية.

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