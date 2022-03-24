ما هي خطة بوتين النهائية: رحلة إلى فكر معلمه الفكري.

عندما تعرض فلاديمير بوتين للعالم فكرته بأن أوكرانيا غير موجودة كدولة ذات سيادة وأنه بناء ينتمي إلى روسيا، عرف الكثيرون الذين عرفوا المتاهات في رأسه أنه وراء هذه المفاهيم كان هناك مرشد، معلم، الذي رسمها معه. شخص أعطاه السرد الدقيق الذي يمكن أن يكون ذريعة لغزو البلد المجاور الديمقراطي والمستقل بشكل متزايد لموسكو وأقرب إلى أوروبا.

هذا المعلم ليس سوى ألكسندر دوجين، وهو مثقف، « نبي فاشي » كما يدعوه ديفيد فون دريهل في عموده في صحيفة واشنطن بوست هذا الخميس. كتب كاتب عمود صحيفة عاصمة أمريكا الشمالية: «يأتي التحليل مباشرة من أعمال نبي فاشي من أعلى إمبراطورية روسية يدعى ألكسندر دوجين».

«من المعروف أن تأثير دوجين الفكري على الزعيم الروسي يغلق العلماء في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي ، ومن بينهم يشير أحيانًا إلى دوجين البالغ من العمر 60 عامًا باسم 'دماغ بوتين '. كما أن عمله مألوف لدى «اليمين الجديد» الأوروبي، الذي كان دوجين شخصية رائدة فيه لما يقرب من ثلاثة عقود، واليمين البديل الأمريكي. في الواقع، قامت الزوجة السابقة للزعيم القومي الأبيض ريتشارد سبنسر، من أصل روسي، نينا كوبريانوفا، بترجمة جزء من عمل دوجين إلى اللغة الإنجليزية»، يشرح فون دريهل.

يشرح كاتب العمود الأمريكي أيضًا أن تأثير دوجين على قرارات الكرملين ليس جديدًا. كان المثقف المفضل لبوتين يؤثر على سياسات موسكو على مدار العشرين عامًا الماضية. إنه الشخص الذي ابتكر الروايات اللازمة حتى يتمكن رئيس الدولة الروسي من ترسيخ نفسه في السلطة، وقبل كل شيء، ضرب الديمقراطيات الغربية بأفكار جديدة، سواء كانت يسارًا أو يمينًا، بشكل غير واضح.

يقول المؤلف الذي يقارن الراهب الأسود الروسي مع المثقفين الآخرين: «نتاج الاضمحلال السوفيتي المتأخر، ينتمي دوجين إلى خط طويل وكئيب من المنظرين السياسيين الذين يخترعون ماضًا قويًا ومجيدًا - مملوء بالتصوف وطاعة السلطة - لشرح هدية فاشلة». كرس صوته في إعلان أن «المستقبل يكمن في استعادة ذلك الماضي من الحاضر الليبرالي والتجاري والعالمية (غالبا ما يمثله الشعب اليهودي)». هكذا يسرد جوليوس إيفولا، الراهب المجنون للفاشية الإيطالية؛ تشارلز موراس، الرجعي القومي الفرنسي؛ تشارلز كوغلين، مضيف الإذاعة الأمريكية؛ وحتى «مؤلف كتاب ألماني يدعى Mein Kampf».

يقول فون دريهل: «يروي دوجين بشكل أساسي نفس القصة من وجهة نظر روسية». «قبل أن تدمر الحداثة كل شيء، وعد شعب روسي ذو دوافع روحية بتوحيد أوروبا وآسيا في إمبراطورية عظيمة، يحكمها الروس العرقيون بشكل صحيح. لسوء الحظ, إمبراطورية منافسة تقوم على بحر من الأفراد الفاسدين والمتعطشين للمال, بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا, أحبطت مصير روسيا وغرقت «أوراسيا», فترة ولايتها للإمبراطورية الروسية المستقبلية, "أكد كاتب عمود واشنطن بوست.

كتاب كتبه، نشر في عام 1997، بشير بهذه الحقبة الجديدة التي أسرت خطة بوتين الجيوسياسية. يحمل العنوان أبهى: «أسس الجغرافيا السياسية: المستقبل الجيوسياسي لروسيا». في ذلك، يقوم دوجين ببناء الخطة الكاملة التي لديه في رأسه والتي نقلت الرجل الذي يستمع إليه في الكرملين. « يجب على العملاء الروس تعزيز الانقسامات العرقية والدينية والمقطعية داخل الولايات المتحدة مع تعزيز الفصائل الانعزالية في ذلك البلد. (هل يبدو مثلك؟) في بريطانيا، يجب أن تركز جهود العمليات النفسية على تفاقم الخلافات التاريخية مع أوروبا القارية والحركات الانفصالية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تنجذب أوروبا الغربية إلى روسيا من خلال جاذبية الموارد الطبيعية: النفط والغاز والغذاء. سوف ينهار حلف شمال الأطلسي من الداخل ».

« لقد اتبع بوتين هذه النصيحة للرسالة ، ولا بد أنه شعر بأن الأمور تسير على ما يرام عندما رأى مثيري الشغب يكسرون النوافذ في قاعات الكونغرس الأمريكي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماد ألمانيا المتزايد على الغاز الطبيعي الروسي. وبما أن تقويض الغرب يسير على ما يرام، فقد تحول بوتين إلى صفحات نص دوجين الذي ذكر فيه: «أوكرانيا كدولة مستقلة ذات طموحات إقليمية معينة تشكل خطراً هائلاً على أوراسيا بأكملها» و «بدون حل المشكلة الأوكرانية، لا جدوى من ذلك بشكل عام يتحدث عن السياسة القارية»، وشدد فون دريهل.

كما يتساءل كاتب العمود البارز عما يمكن أن يستمر في الخطة الرئيسية لبوتين - ودوجين - بمجرد أن ينجح في ضم أوكرانيا ونقلها بعيدا عن أوروبا. «يتصور دوجين تقسيم تدريجي لأوروبا إلى مناطق ذات نفوذ ألماني وروسي، مع قيادة روسيا بشدة بفضل إتقانها النهائي لاحتياجات ألمانيا من الموارد. بينما تنهار بريطانيا وتلتقط روسيا القطع, ستنتشر الإمبراطورية الأوراسية أخيرًا, على حد تعبير دوجين, «من دبلن إلى فلاديسفوستوك. '»

«على نفس القدر من أهمية أخذ القادة الغربيين لهوس دوجين الغامض على محمل الجد، فإنه أمر ملح للغاية بالنسبة لشي جين بينغ. أعلن شي وبوتين الشهر الماضي تحالفًا للحد من (تأثير) الولايات المتحدة. ولكن وفقًا لـ Dugin، يجب أن تسقط الصين أيضًا. سوف تتطلب طموحات روسيا في آسيا «التفكك الإقليمي، والانقسام، والتقسيم السياسي والإداري للدولة [الصينية]، «يكتب دوجين. الشريك الطبيعي لروسيا في الشرق الأقصى، وفقًا لدوجين، هو اليابان »، نشرت صحيفة The Post.

وأخيرا، يقول: «بمعنى من المعاني، يمكن اختزال كتاب دوجين المكون من 600 صفحة إلى فكرة واحدة: التحالف الخطأ فاز في الحرب العالمية الثانية. لو لم يغزو هتلر روسيا، لكان من الممكن أن تتراخي بريطانيا. كانت الولايات المتحدة ستبقى في وطنها، وانعزالية ومنقسمة، وكانت اليابان ستحكم الصين القديمة كشريك صغير لروسيا». ويختتم بهذه الخطة: « الفاشية من أيرلندا إلى المحيط الهادئ. الوهمية؟ آمل ذلك. لكن الأوهام تصبح مهمة عندما يحتضنها الطغاة ».

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