«نسعى إلى الإلهام»: Grupo Firme نحو حفلاتها التاريخية في فورو سول

تجمع Eduin Caz والشركة، من Grupo Firme، في منتدى سول في Autódromo Hermanos Rodríguez، مكسيكو سيتي، لإخبار تطلعاتهم وأحلامهم حول ما يبدو أنه أعظم إنجاز في حياتهم المهنية: ثلاثة مواعيد كاملة على خشبة المسرح فازت بها رولينج ستونز، مادونا، AC/DC، من بين العديد من الآخرين.

في صوت الفرقة نفسها، كان تداولها للوصول إلى منتدى، أو لتحقيق أهداف أصغر بكثير، لأنهم اعتقدوا أنه كان الكثير من المسؤولية؛ ومع ذلك، فإن «دلو الماء البارد» من البيع في وقت قياسي هو ما جعلهم يبدأون في الإيمان بالسحر الحقيقي لـ Grupo Firme.

«أردنا ملء البراغيث، في تيخوانا ووضع المدير منتدى سول في رأسي، قلت أنه إذا لم نفعل ذلك، فلن نعرف أبدا، أنه ليس هناك والآن نحن ذاهبون لنعم. عندما بدأنا في القيام بالمزيد من الأشياء لنكون هنا، انفتح العقل وبدأنا في الحصول على أفكار أكثر جنونًا وأردنا المزيد من الأشياء، وسنقوم بتحقيقها»، قال مطرب المجموعة.

أكد Grupo Firme أن هدفهم في كل خطوة يتخذونها كفنانين، هو فقط إلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم (الصورة: Gustavo Azem/Infobae المكسيك)

من ناحية أخرى، أكدوا أن التعايش مع النجاح الذي جلبته Grupo Firme لهم إلى حياتهم ليس بالأمر السهل، لكنهم يحاولون التكيف معه، ويجربونه بأفضل طريقة، ويهتمون دائمًا بالخطوات التي يتخذونها، لأن الرسالة التي يريدون نقلها إلى جمهورهم هي رسالة الإلهام، أنهم يعرفون أن الأحلام يمكن أن تتحقق دائمًا.

في هذا السياق، أكد أن الكثير له علاقة بالطريقة التي تبدو بها، واللباس والتعبير عن أنفسهم. وقال المغني: «عندما يأتي النجاح، إذا وصلنا إلى هنا مع الوجه يتخبط أو السراويل القصيرة، ستقول، pinche morro tacuache، هذا لا يبدو وكأنه فنان، أنا لا أحترمه».

وقالت إن كل شيء بدأ، لأنها رأت تعليقًا من سيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرتها أنها تأخذها فقط، في البيدا، وهذا مثال سيء لابنها، لذلك لم ترغب في تعريضه لمقاطع الفيديو أو الموسيقى الخاصة به. هذه هي الطريقة التي جاء بها التغيير، من أجل الاقتراب من المزيد من الناس، وتنمية قاعدة المعجبين بهم.

«إنه على حق، أخبرتهم أننا سنأخذه إلى توماديرا، ودخلنا إلى صالة الألعاب الرياضية، وأن هناك تغييرًا جذريًا في الحياة وعدم رؤية أي شيء آخر نأخذه، نحن نحاول أن نلهم. لا يمكننا الذهاب للقتال مع السيدة، نريدها أن تشعر بالسعادة وإحضاره إلى الحفل، وهناك بالفعل تذكرتان تم بيعهما. دائمًا بالطريقة التي يرونك بها، يعاملونك»، قال Eduin Caz.

أكد Grupo Firme أن هدفهم في كل خطوة يتخذونها كفنانين، هو فقط إلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم (الصورة: Gustavo Azem/Infobae المكسيك)

أخيرًا، تباهى بالموضة التي بدأوها باسم Grupo Firme، حتى أحد مفاتيح نجاح شهرتهم: تسجيل جميع أنواع الثنائيات مع زملائهم في المنطقة المكسيكية، بغض النظر عن حجم أو صغر اسمهم داخل الصناعة.

وقالوا إن الشيء المهم هو تقديم الدعم لجميع أولئك الذين بدأوا من الصفر، تمامًا كما كانوا يرغبون في الحصول على الدعم. انتهى هذا الأمر في النهاية بالانفجار، وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه، مما أفاد الجميع.

«Grupo firme في القمة ويجب أن يكون هناك انخفاض، لكننا نعمل على جعله متأخرًا جدًا، ونحن نعمل على جعله يأتي ببطء، وبدأنا في القيام بثنائيات مع العديد من الأشخاص من المنطقة، وبدأ موضوع Grupo Firme، الصداقة، في العمل. بدأت المنطقة في القيام بالعديد من الثنائيات وعملت من أجلنا جميعًا، واستفاد الجميع من ذلك»

أخيرًا، اعترفوا بأن لديهم بعض المفاجآت في متناول اليد، بدءًا من العرض الأول لأغنية مع المغني الكولومبي كاميلو، إلى جولة في الملعب في المدن الرئيسية في المكسيك والولايات المتحدة، بالإضافة إلى موعد قريب سيتم الكشف عنه في «أهم معرض في البلاد»، هل سيكون معرض سان ماركوس الوطني؟

(الصورة: إنستغرام/ @grupofirme)

تم بيع التاريخ الأول للفرقة، الذي تم الإعلان عنه في 25 مارس 2022 في Foro Sol في CDMX، في وقت قياسي. أقل من 45 دقيقة. هذه هي الطريقة التي قرروا بها الاستمرار في الحفلات الموسيقية التي يمكن أن تمثل رقمًا قياسيًا اليوم.

التاريخ الثاني، 26 مارس، تم بيعه حتى آخر تذكرة. لم يتم ترك زاوية خالية من الملعب الهائل الذي كان في يوم من الأيام منزل فريق البيسبول Diablos Rojos. من المتوقع، في الوقت الحالي، ما يقرب من 200 ألف شخص بين جميع التواريخ.

تم افتتاح آخر موعد في 24 مارس 2022، ليصبح أول موعد يعقد داخل العاصمة المكسيكية. استنفدت تمامًا أيضًا، آسف لإعطائك الأخبار السيئة، ولكن هناك أخبار جيدة، لأنهم أعلنوا عن موعد رابع حتى 7 مايو.

التذاكر معروضة للبيع من خلال نظام Ticketmaster, عن طريق الهاتف, موقعها على الإنترنت, أو في مكاتب بيع التذاكر في Palacio de los Deportes, في مكسيكو سيتي, وفي الأماكن المنشأة في مراكز التسوق, محلات, إلخ.

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