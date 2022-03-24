و حذرت أوكرانيا بيلاروس من أنه إذا دخلت قواتها الأراضي فإنها ستدمر «بلا رحمة»

حذر وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، الجانب البيلاروسي من أنه إذا دخلت قواته المسلحة الأراضي الأوكرانية وبدأت الأعمال العدائية، فسيتم تدميرها «بلا رحمة» مثل القوات الروسية.

وقال كوليبا فى تصريحات للتلفزيون الاوكرانى جمعتها صحيفة اوكرنفورم «لقد ابلغنا بكل بساطة ووضوح الجانب البيلاروسي انه اذا دخلت قواته المسلحة اراضى اوكرانيا وبدأت اعمال عدائية هنا، فسوف يتم تدميرها بلا رحمة مثلما يتم تدمير الجيش الروسى». وكالة.

وقال كوليبا ان «اخر ما يجب ان يثير اهتمام البيلاروسيين هو ان ابنائهم واخوانهم وازواجهون يموتون هنا بسبب بعض الافكار السخيفة لبوتين ولوكاشينكو». واضاف ايضا ان القوات البيلاروسية ليست مستعدة للقتال.

وأضاف كوليبا أنه وفقا لبعض المصادر، فإن الجيش البيلاروسي «لا يريد وليس مستعدا لمحاربة أوكرانيا».

وفقا لآخر تقرير نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على الفيسبوك، هناك حوالي أربع مجموعات كتيبة تكتيكية من القوات المسلحة البيلاروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

و حذرت أوكرانيا بيلاروس من أنه إذا دخلت قواتها المسلحة الأراضي فإنها ستدمر «بدون رحمة»

وتقول وكالة Ukrinform، نقلاً عن وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا تحاول إقناع الجيش البيلاروسي بالمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا حتى مع المدفوعات التي تدعي أنها ستتراوح بين 1000 و 1500 يورو شهريًا.

دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا البيضاء اليوم الاربعاء الى «انهاء تواطئها في غزو بوتين». وفي هذا الصدد، ذكرت السلطات الأوكرانية أنه لا يزال «من المستحيل استبعاد إمكانية» مشاركته مع القوات الروسية.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الأحد إن هناك دلائل على الاستعدادات من قبل السلطات البيلاروسية لهجوم، على الرغم من أن مينسك أصرت باستمرار على أنها لا تشارك في الحرب وأنها لن تنضم إلى الأعمال العدائية.

كما نددت أوكرانيا بأن أراضي بيلاروسيا قد استخدمت من قبل روسيا لنقل القوات والمعدات في سياق الغزو. بدأ الهجوم بعد أيام من اعتراف بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين نصبتا نفسها في شرق أوكرانيا.

من ناحية أخرى، استضافت بيلاروسيا عدة اجتماعات بين وفدي أوكرانيا وروسيا لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. وهذا يمثل أحد السبل الرئيسية للتفاوض، باستثناء اجتماع في تركيا بين وزيري خارجية البلدين والوساطة التي تقوم بها إسرائيل.

(مع معلومات من يوروبا برس و EFE)

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