ثلاث بلديات في ريسارالدا في حالة تأهب لانبعاث الرماد من بركان نيفادو ديل رويز.

بعد أن أعلن المرصد البركاني والزلزالي تنبيهًا أصفر على بركان نيفادو ديل رويز بسبب النشاط الزلزالي الأخير، حذرت حكومة ريسارالدا من أنه في الأيام المقبلة، يمكن أن يحدث سقوط الرماد في بلديات سانتا روزا وبيريرا وداسكبراداس.

في حوار مع راديو RCN، أوضحت مديرة مكتب إدارة المخاطر في ريسارالدا، ديانا كارولينا راميريز، أن اتجاه الرياح المسجل في الأيام الأخيرة هو الذي سينقل المواد البركانية نحو القسم.

في الواقع، بعد ظهر يوم الأربعاء 23 مارس، ذكرت Aeronáutica Civil أنه بسبب وجود رماد بركاني بالقرب من مطار ماتيكانا، في بيريرا، تأثرت عمليات المنطقة لعدة ساعات.

«للسبب نفسه، قد تتأثر بعض الإجراءات أيضًا في المطارات في قرطاج وأرمينيا. (...) يراقب مشغلو الطيران الوضع لتقليل التأثير على المستخدمين»، أضافت الهيئة الجوية.

وعلى الرغم من أن العمليات في مطار بيريرا عادت إلى طبيعتها بعد ساعات، إلا أن حكومة ريسارالدا دعت وكالات الإغاثة في المقاطعات والمجتمع ككل إلى تنفيذ خطط عمل يمكن تنفيذها في الإقليم في حالة الطوارئ.

وبالمثل، أعلنت حكومة ريسارالدا لسكانها أربعة إجراءات يمكن تنفيذها، في حالة الزلازل و/أو انبعاثات الرماد في القسم:

1. تعرف على مؤشرات الإخلاء وحدد نقاط الالتقاء.

2. شارك في التدريبات.

3. احصل على حقيبة الطوارئ الخاصة بك جاهزة.

4. ضع خطة طوارئ مجتمعية.

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبي أنها تواصل مراقبة تطور الظاهرة البركانية. وبالمثل، طلبت من الكولومبيين التشاور ومواكبة المعلومات الرسمية المنشورة في هذا الصدد على الموقع الشبكي للكيان: www.sgc.gov.co.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى هذا الشهر التي يحذر فيها المسح الجيولوجي الكولومبي من سقوط الرماد في المناطق المحيطة بركان نيفادو ديل رويز. في 1 مارس، نبهت الكيان من خلال قنوات المعلومات الخاصة به إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط مواد بركانية في مدينة مانيزاليس وفي بلدية فيلا ماريا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أنه «من خلال الكاميرات المثبتة في منطقة البركان وتقرير المسؤولين من حديقة لوس نيفادوس الوطنية الطبيعية، تم تأكيد انبعاثات الغاز والرماد المرتبطة ببعض هذه الإشارات».

بالنظر إلى انبعاث الرماد من البركان خلال ذلك التاريخ، أفاد الكيان أنه سيتم الحفاظ على التنبيه الأصفر في الهيكل الجيولوجي، حيث لم يتم استبعاد تسارع العملية البركانية فيه، وبالتالي، التغييرات في نشاطه.





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