هذه هي الطريقة التي يعمل بها منجم العملات المشفرة الموجود في كونالب دي سان لويس بوتوسي

اكتشفت السلطات في سان لويس بوتوسي منجم للعملات المشفرة في حرم جامعي في الكلية الوطنية للتعليم المهني التقني (كونالب) داخل الكيان.

تم تأسيس ذلك بعد تدخل من قبل شرطة الدولة السيبرانية إلى المديرية العامة لنظام كونالب بعد شكوى من الحرم الجامعي.

ووفقا للسلطات، تم فتح مجموعة أدوات للتحقيق لتحديد مكان المشتبه في ارتكابهم الفعل، بالإضافة إلى حقيقة أن شبكة من الموظفين العموميين يعتقد أنها متورطة.

تم تنفيذ هذا التدخل بعد أن طلبت المديرة العامة باتريشيا ألفاريز إسكوبيدو من الوكالة الحكومية تحليل مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب مشكلة في تشغيل معدات الكمبيوتر.

في إجراء التحقيقات، عثرت عناصر الشرطة السيبرانية على أدلة على تعدين العملات المشفرة على جهازي كمبيوتر وخوادم.

يتضمن تعدين العملات المشفرة تطوير العملة الرقمية من خلال «عملية معقدة لحل مشكلة رياضية»، وفقًا لمعلومات من وزارة الأمن العام في سان لويس بوتوسي (SSP)، والتي لا يمكن حلها يدويًا.

(الصورة: فيسبوك/ @sspslp)

لذلك يتطلب جهاز كمبيوتر «أو عدة متصلة بشبكة من قنوات الكتلة» مع الكثير من الطاقة الحسابية والحيوية. في هذه الحالة، وجدت عناصر الوحدة اثنين من أجهزة الكمبيوتر واثنين من الخوادم التي تم استخدامها، والاستفادة من طاقة نظام الحرم الجامعي، لهذا النشاط.

بمجرد أن يحل نظام الكمبيوتر المشكلة الرياضية، يتم منح العملات المشفرة كمكافأة.

يتطلب تعدين العملات المشفرة، وهي عملية رقمية بالكامل، العديد من أجهزة الكمبيوتر لأن هذا اللغز عادة ما يصبح أكثر صعوبة مع إضافة المزيد من الآلات إلى الشبكة، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لحل الألغاز.

عادة ما يتم هذا النشاط من قبل أشخاص مستقلين يستفيدون من إنشاء العملات الرقمية.

يضيف عمال المناجم المستقلون قوتهم الحسابية إلى المجمعات، حيث يساهم كل واحد بنسبة مئوية من الإجمالي. عندما يتم اكتشاف نتيجة المشكلة، يتم توزيع الأرباح بين جميع عمال المناجم المعنيين.

تم العثور على الأدلة على أجهزة الكمبيوتر في الحرم الجامعي، والتي كانت لا تزال في النشاط (الصورة: Facebook/ @sspslp)

احتوت أجهزة الكمبيوتر هذه على البرامج والأجهزة والتكوين المطلوب لهذا الغرض، بالإضافة إلى محفظة فردية حيث تراكمت أرباحًا.

ولهذا السبب، وجدت السلطات أن المعدات لا تزال تقوم بأعمال التعدين باستخدام المعدات والموارد (الكهرباء والإنترنت) التي تملكها مؤسسة كونالب التعليمية في جميع الأوقات.

وبالمثل، فإن هذا النوع من النشاط، الذي يتطلب كمية كبيرة من الطاقة، يثبت أنه قاتل للبيئة. وبما أن مزارع الكمبيوتر تستخدم في بعض الحالات لمدة 24 ساعة، فإنها تنتج كمية هائلة من ثاني أكسيد الكربون.

مع الآلاف من عمال المناجم حول العالم الذين يحافظون على العديد من أجهزة الكمبيوتر تعمل على حل الألغاز الرياضية لأيام متتالية، تصبح بصمة التلوث أكبر. وقد قيل أن هذا يمكن مقارنته باستهلاك الطاقة في بلدان بأكملها.

وتجدر الإشارة إلى أنه من جانب المجال القانوني لنظام التعليم، تم تقديم الشكوى المقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة لتحديد مكان وجود هم وفرض العقوبات المقابلة على الموظفين العموميين، حيث يفترض أن ملايين الدولارات تم إنشاؤها.

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