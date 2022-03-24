ينتقدون كلوديا لوبيز لقولها لأم ادعت طرق المدرسة أنها تحدثت «دون أن تعرف»

بداية خاطئة جديدة من قبل عمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، قد تورطت في جدل على الشبكات الاجتماعية بسبب الرد الذي قدمته لمجموعة من الآباء الذين توبيخها لعدم توفير طرق مدرسية للعديد من المدارس العامة في العاصمة.

وقعت الأحداث يوم الجمعة الماضي، 18 مارس، ولكن حتى هذا الأسبوع فقط انتشرت على الشبكات الاجتماعية، بعد أن نشرت عضوة مجلس بوغوتا لوسيا باستيداس، وهي عضو في التحالف الأخضر، وهو نفس حزب الرئيس، الفيديو.

«العمدة، لم يعطونا إجابة، نريد إجابة، داخل (المدرسة) لم يخبرونا بأي شيء، ما الحل الذي يقدمونه لنا؟» ، لاحظ حضور طلاب مدرسة رافائيل برنال خيمينيز، الواقعة في السباق الثلاثين مع الشارع 75.

على هذه الادعاءات، ردت كلوديا لوبيز بشدة، وباستخدام شروطها المألوفة، أكدت لإحدى الأمهات اللواتي وبخها «التحدث دون معرفة».

بعد لحظات، حصلت الحاكم على الدراجة التي كانت تركب وغادرت المكان، دون الاستجابة لطلبات المواطنين المعنيين. وقال احد المواطنين «لقد غادر ولم يحدث شيء».

لم تسقط الصور بشكل جيد في الرأي العام على الإطلاق، وأرسل العديد من مستخدمي الإنترنت، بقيادة لوسيا باستيداس نفسها، انتقادات لاذعة للبورغوماستر. «واجه نفس الآباء في مدرسة رافائيل برنال خيمينيز كلوديا لوبيز بشأن مخالفات في خدمة الطرق التي لا يملكها أطفالهم بعد وأداروا ظهورهم لهم، ولا تستجيب وزارة التربية والتعليم أيضًا. ماذا ينتظرون؟» ، استجوب جماعات الضغط.

وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات بعض والدي بوغوتا ترجع إلى حقيقة أن العديد من المؤسسات التعليمية في المدينة لديها وسائل نقل نادرة للأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية في سيوداد بوليفار، التي لديها الكبار اليائسين، الذين لا يعرفون كيف أخذ و جلب الرضع إلى المدارس، لأنهم لا يملكون المال لدفع ثمن خدمة منفصلة.

ومع ذلك، في مواجهة الشكاوى المستمرة، أصرت وزارة التعليم على حل المشكلة. في الواقع، أعلنت الوزيرة إدنا بونيلا مرارًا وتكرارًا أن المقاطعة تعمل على حل هذه المشاكل وأن خطة الطوارئ تسير بشكل طبيعي.

كما تلقى رد فعل العمدة كلوديا لوبيز انتقادات من الأوريبية. على سبيل المثال، ذهب عضو المجلس أندريس فوريرو، من المركز الديمقراطي، هاربًا ضد الرئيس واستجوبها لعدم تعاطفها. «إنه يتحدث دون أن يعلم، لقد غصت.» هذا هو رد كلوديا لوبيز المؤسف للآباء الذين يطلبون منها حل المشكلة التي يعانون منها مع طرق المدرسة. ما الغطرسة وعدم التعاطف من رئيس البلدية!» ، وقال جماعات الضغط uribist.

من جانبه، قبل بضعة أسابيع، أوضح وزير التنقل، فيليبي راميريز، في شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية التدابير الجديدة التي اعتمدتها إدارة لوبيز لتحسين تنقل الرضع على طريق نورتي السريع، الذين يواجهون أيضًا ساعات طويلة في ترانكونس للوصول إلى الدراسة.

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