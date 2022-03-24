يطلبون من بايدن إلغاء السياسة التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين.

ميامي, 24 طلب أعضاء الكونجرس ونشطاء مارس من الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إلغاء سياسة الهجرة تمامًا التي تسمح بالترحيل التلقائي للمهاجرين غير الموثقين المحتجزين على الحدود, معتبرا أنه إجراء «معاد للمهاجرين». في مؤتمر عن بعد، قالت عضوة الكونغرس الفيدرالية في فلوريدا شيلا شيرفيلوس ماكورميك إن تطبيق الباب 42 من قانون سلامة الصحة العامة، الذي يسمح بالترحيل الفوري لطالبي اللجوء، ينفي فعليًا «الإجراءات القانونية الواجبة لآلاف المهاجرين» الذين تم احتجازهم في البلاد الحدود الجنوبية. أشار تشيرفيلوس-ماكورميك إلى الإعفاء من هذا الإجراء الذي فرضته إدارة الرئيس بايدن على القصر غير المصحوبين غير الموثقين، ومؤخراً، للاجئين الأوكرانيين. وقال المشرع الديمقراطي، ابنة الهايتيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة، بعد انتخابات خاصة في يناير من هذا العام، فاز بالمقعد الشاغر بسبب وفاة المشرع ألسي هاستينغز، «من الضروري بالنسبة لي أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق». تم تطبيق الباب 42 من قبل حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب (2017-2021) كإجراء لاحتواء عدوى covid-19، ولكن، كما قال المشرعون والناشطون اليوم، فإن الإجراء يتعارض مع المعايير الدولية بشأن اللجوء والحقوق الأساسية بموجب القوانين الأمريكية. وقالت عضوة الكونغرس في فلوريدا دوتي جوزيف، التي اعترفت بأن رؤية «الضرر» الذي لحق بالأسر المهاجرة «من الصعب جدا الحفاظ على موقف أخلاقي» إذا تم الحفاظ على الباب 42. انتقد الديمقراطي حقيقة أن حكومة بايدن تحافظ على العنوان 42 على الرغم من الآراء المعارضة التي قدمها المهنيون الصحيون والخبراء في الدفاع عن القاصرين وجماعات حقوق الإنسان حول سياسة قال جوزيف إنها «صفر» في العلوم. أشارت زميلته في كونغرس فلوريدا ماري وودسون إلى أن العديد من الخبراء اعتبروا أن العنوان 42 يتم تطبيقه بشكل غير متناسب لطرد اللاتينيين والهايتيين والمهاجرين السود غير الموثقين بشكل عام. وقال «ان هايتى عانت من الكثير من الازمات، وليس الفقر فقط، وانما عدم الاستقرار فى البلاد»، بعد ان دعا الى طرد المهاجرين غير الموثقين من الدولة الكاريبية، حيث تم اطلاق موجة من الهجرة نحو الولايات المتحدة فى الاشهر الاخيرة. قال محامي الهجرة والقانون المدني إيرا كورزبان في مؤتمر عبر الهاتف إن العنوان 42 له غرض سياسي أكثر، مضيفًا أنه «ليس تدبيرًا صحيًا أو له أي علاقة بكوفيد». واعرب عن اسفه «لا يوجد سبب لسجن الاشخاص الذين يأتون الى حدودنا لطلب اللجوء». يأتي طلب يوم الخميس بعد يوم من قيام ائتلاف مكون من 87 منظمة بإرسال رسالة إلى إدارة الرئيس بايدن يدعو فيها إلى نهاية الباب 42، مما يعرض الثقة في الحكومة الحالية للخطر. «في أوائل يونيو 2021، أشارت بعض التقارير إلى أن الإدارة كانت تفكر في رفع السياسة للأسر والبالغين قرب نهاية ذلك الصيف. يبدو أن هذه الخطط قد تم التخلي عنها, كتب الموقعون على الرسالة, بتنسيق من تحالف جسر هايتي ومجموعات مركز الهجرة.