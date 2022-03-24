«إنهم مسعورين»: رد فرنانديز نورونيا على كلاوديو إكس غونزاليس

رد جيراردو فرنانديز نورونيا، النائب الفيدرالي المثير للجدل لحزب العمال (PT)، على تغريدة ضد التحول الرابع أنه نشر كلاوديو إكس غونزاليس غواخاردو، مؤسس منظمة نعم للمكسيك.

من خلال روايته الرسمية، جادل petista بأن قطاع المعارضة «مسعور» بسبب الطريقة التي تم بها إنشاء الحركة داخل المجتمع المكسيكي، والتي، من وجهة نظره، هي ثورة بدون عنف.

«إذا أدركت ذلك، فهذا هو السبب في أنك غاضب جدًا من حركتنا، ضد هذه الثورة غير العنيفة التي هي Q4. Abur @ClaudioXGG»، كتب هذا الخميس، 24 مارس.

استجاب petista لأحد كلاوديو إكس. تويت s (الصورة: تويتر/ @fernandeznorona)

وهو أنه من اليومي لرجل الأعمال المكسيكي مشاركة اقتباسات من أعمدة الرأي أو تصريحات الشخصيات التي أظهرت موقفًا ضد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، في هذه المناسبة شارك مواقف الأكاديمي ماكاريو شتينو.

في النص الذي أشار إليه غونزاليس غواخاردو، كتب كاتب العمود أيضًا، في الجزء الخاص به لـ El Financier، وجهة نظره حول الإدارة الفيدرالية الحالية وأكد أن مستقبلًا غير واعد ينتظر البلاد، بسبب القرارات التي اتخذها الرئيس المكسيكي بشأن قضايا الطاقة أو السياسة التي و صفها بأنها مقدمة لل أزمات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية, و تنهي فترة السنوات الست الحالية.

أسس كلاوديو إكس غونزاليس وغوستافو هويوس منظمة نعم للمكسيك، وهي منظمة ضد حكومة AMLO (الصورة: كوارتوسكورو)

ومع ذلك، فهي ليست المرة الأولى التي يرد فيها السياسي المنتمي إلى 4T على رسالة من رجل الأعمال، منذ أشهر فعل ذلك أيضًا لتوضيح أنه في عام 2024 سيكون هناك «استمرار لمشروع التحول» في السلطة التنفيذية الفيدرالية.

«سنفوز بها مرة أخرى»، كانت الكلمات الأكثر تأطير استجابة ذلك اليوم، عندما أكد المشرع مرة أخرى أن ما أكثر ما يزعج المعارضة هو أن التحول الرابع هو «ثورة بلا عنف».

كان جيراردو فرنانديز نورونيا منتقدًا دائمًا لتصرفات كلاوديو إكس غونزاليس (الصورة: مجلس النواب)

يرجع موقف petista إلى حقيقة أن X. González كتب في سبتمبر 2021 أن المكسيك تمر بصراعات مختلفة «تؤثر علينا بشدة»؛ ومع ذلك، أكد رجل الأعمال أن مثل هذا الوضع لن يكون دائمًا، لأن المواطنين سيجدون طريقًا إلى حكومة أخرى غير تلك الخاصة بالحركة الوطنية للتجديد (مورينا).

حتى أنه وثق في أنه بحلول عام 2024 ستبدأ «حقبة ما بعد الربع الرابع»؛ ومع ذلك، طلب دعم جميع الناس «للعب» دورهم وتحقيق المهمة التي طال انتظارها، أي أن تعود المعارضة إلى الرئاسة الرئاسية.

«يمكن للمكسيك أن تفعل أكثر من مورينا والرابع. ما نمر به يؤثر علينا بشدة، لكنه لن ينهينا. ستجد المكسيك، في حقبة ما بعد 4 t - التي أثق أنها ستبدأ في عام 24 - الطريق إلى المكسيك الفائزة للجميع. نحن جميعا مدعوون للعب دورنا»، وكتب على شبكاته الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة نعم للمكسيك وصفت بأنها كتلة تعارض جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الفيدرالية بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي أطلق عليه اسم «المسيح» و هذا هو السبب في أنهم أصروا على أن إلغاء الولاية ليس سوى ممارسة «لإرضاء الأنا» لتاباسكوينيو.

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