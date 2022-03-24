الحرب تسقط توقعات النمو الاقتصادي العالمي بنقطة واحدة في عام 2022

جنيف، 24 مارس خفضت الأمم المتحدة اليوم توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بنقطة واحدة، من 3.6 في المائة كانت قد حسبت قبل ستة أشهر إلى 2.6 في المائة، نتيجة للآثار الاقتصادية السلبية للحرب في أوكرانيا، واضحة بالفعل في الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود في السوق العالمية. وهذا الانخفاض في التوقعات يعني أن الاقتصاد العالمي سينمو أقل من النصف الذي كان عليه في العام الماضي، عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.5 في المائة، وفقا للتقرير الذي نشره اليوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان، التي تنبأت بأن البلدان النامية «ستتحمل وطأة» هذا التباطؤ، «إن التوقعات الاقتصادية العالمية تتدهور بسرعة». رئيس abc/أي