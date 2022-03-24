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الخميس 24 مارس 2022
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أصدرت الأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى إنهاء غزو روسيا لأوكرانيا: أي دول صوتت ضدها

مع 140 صوتا مؤيدا، 5 رفض و 38 عضوا عن التصويت، أيد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة اقتراح كييف بشأن «العواقب الإنسانية للعدوان» في موسكو

Newsroom Infobae

24 مارس 2022
Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid
Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى يوم الخميس إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية الروسية في أوكرانيا، وكذلك «جميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية»، في القرار الثاني في أقل من شهر، وهو أمر غير ملزم.

مع 140 صوتا مؤيدا و 5 أصوات ضد (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا) وامتناع 38 عضوا عن التصويت، وافق المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة على هذا القرار الجديد الذي قدمته أوكرانيا، والذي روجت له المكسيك وفرنسا، بشأن «العواقب الإنسانية للعدوان الروسي»، الذي أقل من ذلك أكثر من شهر تسبب في تشريد 10 ملايين شخص, 3.5 مليون منهم لاجئ في الخارج, نصف الأطفال.

من خلال المتحدث باسمه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أهمية تبني أعضاء المنظمة لقرار إنساني، ولكن قبل كل شيء أنهم يفعلون ذلك من خلال إظهار الوحدة.

تظهر هذه النتيجة أن رفض المجتمع الدولي لغزو روسيا للأراضي الأوكرانية يشبه تقريبا ما ظهر في 2 مارس الماضي، عندما تم اعتماد القرار الذي «شجب» العدوان الروسي ودعا إلى وقفه الفوري.

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تظهر نتائج التصويت على الشاشة خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزو روسيا لأوكرانيا، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، في 24 مارس 2022. رويترز/بريندان ماكديرميد

ومن ناحية اخرى رفض مجلس الامن الدولى يوم الاربعاء قرارا اقترحته روسيا حول الوضع الانسانى فى اوكرانيا, وهو نص ندد به القوى الغربية ووصفه بانه محاولة ساخرية للتغطية على عدوانها ضد الدولة المجاورة.

وعانت موسكو من هزيمة دبلوماسية واضحة، حيث أيدت الصين فقط مبادرتها، في حين امتنع الأعضاء الثلاثة عشر الآخرون في مجلس الأمن عن التصويت في كتلة. وبالتالي، فإن القرار أقل بكثير من الأصوات التسعة اللازمة للمضي قدما ومنع دول مثل الولايات المتحدة من الاضطرار إلى استخدام حق النقض لعرقلة ذلك.

ودعا النص الروسي، من بين أمور أخرى، إلى احترام «المبادئ الإنسانية»، وأدان الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض في أوكرانيا، لكنه لم يذكر في أي وقت أسباب الأزمة في البلاد، أي الغزو الروسي.

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اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 23 مارس 2022.

وقالت السفيرة الامريكية ليندا توماس غرينفيلد التى اتهمت موسكو بمحاولة استخدام الامم المتحدة لتغطية اعمالها "انه من غير المقبول حقا ان تتمتع روسيا بالشجاعة لتقديم قرار يدعو المجتمع الدولى الى حل الازمة الانسانية التى خلقتها روسيا فقط».

وأضاف الممثل الفرنسي نيكولا دي ريفيير: «إذا كانت روسيا قلقة للغاية بشأن المدنيين، فلا يوجد سوى شيء واحد يجب القيام به: وقف هجومها وسحب قواتها من أوكرانيا».

(مع معلومات من EFE و AFP)

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