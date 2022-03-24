الأمم المتحدة تخفض آفاق نموها في أمريكا اللاتينية بسبب الحرب

جنيف، 24 مارس سينمو اقتصاد أمريكا اللاتينية بنسبة 2.3 في المائة في عام 2022، وهو ما يقدر يوم الخميس من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مما خفض آفاقه للمنطقة بمقدار ثلاثة أعشار مقارنة بتلك المقدرة قبل ستة أشهر، بسبب الآثار السلبية ل الحرب الأوكرانية على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، فإن آثار ارتفاع أسعار الوقود والأغذية يمكن أن تفيد الدول المصدرة للسلع الأساسية مثل الأرجنتين، وفي هذا الصدد، نقح تقرير الأونكتاد النمو المتوقع لبلد المخروط الجنوبي، من 2.9 في المائة محسوبة في أيلول/سبتمبر إلى 4.6 في المائة في تقرير اليوم. كما رفعت الدراسة المتوقعة معدل النمو المتوقع لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (من 2.9 في المائة قبل نصف عام إلى 3.5 في المائة)، ولكن توقعاتها بالنسبة للمكسيك انخفضت بمقدار نقطة ونصف (من 2.8 في المائة إلى 1.3 في المائة) وخفضت توقعاتها للبرازيل بمقدار نصف نقطة (من 1.8 في المائة إلى 1.3 في المائة). رئيس abc/الإعلانات