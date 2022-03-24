تقدر الأمم المتحدة أن الاقتصاد الروسي سينهار بنسبة 7.3٪ في عام 2022

جنيف، 24 مارس الاقتصاد الروسي، دولة تخضع لعقوبات دولية شديدة نتيجة لغزوها لأوكرانيا، ستنخفض بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022، حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية (الأونكتاد) يوم الخميس في تقريره المتوقع المحدث. قبل ستة أشهر، توقعت وكالة الأمم المتحدة أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2.3٪ هذا العام، ولكن بالنظر إلى العواقب الاقتصادية للحرب، قررت خفض هذه التوقعات بمقدار 9.6 نقطة وبالتالي توقع أن روسيا ستكون الدولة الأكثر تضررا من العواقب الاقتصادية للحرب التي بدأت قبل شهر. ونتيجة لهذا التنقيح التنازلي، يتوقع الأونكتاد أيضاً أن ينمو اقتصاد أوروبا بنسبة 0.9 في المائة فقط، مقارنة بنسبة 3 في المائة المقدرة قبل نصف عام، وهي نسبة مئوية من شأنها أن تضع القارة القديمة أقل بكثير من الزيادات المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا (2.4 في المائة) وآسيا (3.8 في المائة). رئيس abc/الإعلانات