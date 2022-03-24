بيان فرانسيا ماركيز الذي أثار غضب سيزار غافيريا والانفصال عن البتريانية

بعد أن صدقت فرانسيا ماركيز على نفسها كصيغة نائب الرئيس للمرشح الرئاسي غوستافو بترو على جانب الميثاق التاريخي، فإن الكلمات التي عبر عنها ضد الرئيس السابق ومدير الحزب الليبرالي، سيزار غافيريا، أزعجه وقرر كسر الحوارات مع الميثاق التاريخي.

الذي رد عليه غافيريا عن طريق بيان، أشار إلى أن الحوار مع الميثاق التاريخي «غير ممكن» ووصف المحادثات مع ذلك المنبر اليساري ويسار الوسط بأنها «انتهت».

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الرئيس السابق أن «سياسة الكراهية والغضب والخسة لا تتماشى مع الحزب الليبرالي» وأن «السبب الرئيسي» لقائه مع بترو، قبل بضعة أسابيع، هو «إبلاغ المرشح بأنني كنت معاكسة تمامًا لتعبيرات بعض القادة السياسيين كان لا بد من إيقاف المرشح بترو».

وأخيرا، أضاف: «طالما أنني رئيس الحزب الليبرالي، فإنني أنهي بعض المحادثات التي خططت لإجراء مع هذا القطاع السياسي! أنا آسف جدًا لأن الميثاق التاريخي يعتقد أن لغته الحارقة هي شيء يمكننا نحن الكولومبيين الاحتفال به. وهو يتمنى ألا تتوقع بلادنا تلك اللغة والموقف اللذين سيقودنا إلى مزيد من العنف والمواجهة الكاملة بين قواتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

تمت مشاركة هذا من قبل الحزب الليبرالي في شبكاته. الصورة: تويتر @PartidoLiberal





وقد تجلت الكسور الداخلية في الميثاق التاريخي بسبب احتمال انضمام الرئيس السابق سيزار غافيريا، مدير الحزب الليبرالي اليوم، في النقاش الذي نظمته مجلة سيمانا وصحيفة El Tiempo، في 8 مارس الماضي، عندما كان المرشحون واجه غوستافو بترو وفرانسيا ماركيز هذه القضية.

خلال أحد الأسئلة، سُئلوا عما إذا كانت ميزة التحالف مع الليبرالية، وهو الوضع الذي شكك فيه ماركيز، وهو زعيم اجتماعي ومرشح للقطب الديمقراطي، بشدة.

«أعتقد أن البلاد تعبت من الفساد ويريدون تغييرًا حقيقيًا. إن الاتفاق مع غافيريا يعني المزيد من الشيء نفسه، لأنه جزء من أولئك الذين قادوا البلاد للعيش في الأزمة التي نمر بها والمجاعة والفساد»، وحث بدوره على الاتحاد مع الأقليات مثل النساء والشباب ومجتمع LGBTIQ+.

«لا توجد إمكانية للاجتماع هناك لأن ما هو الاتفاق مع Gaviria؟ الاستمرار في تقسيم البلاد معتقدين أنها ممتلكاتهم؛ معتقدين أن البلاد هي ملكهم وأنه بعد ذلك يجب عليهم إدانة الشعب الكولومبي للعيش في الظروف التي نعيش فيها»، وانتقد المرشح الأفرو، الذي أكد أنها جاءت إلى البتريانية لأنها تريد التغيير ل كولومبيا.

بالإضافة إلى ذلك، أكد من جديد مواقفه المتهورة ضد سيزار غافيريا، الذي حكم الأمة بين عامي 1990 و 1994؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد انغمس في العديد من الحكومات الأخيرة. في الواقع، انضمت جماعتهم إلى مقاعد حكومة إيفان دوكي، وكان دعمهم متعاليًا لرئيس اليوم للتغلب على بترو في الجولة الرئاسية الثانية من عام 2018.

«إن إبرام اتفاق مع أولئك الذين عمقوا الليبرالية الجديدة في هذا البلد هو خطأ وخطأ. شيء آخر هو القواعد الليبرالية. شيء آخر هو الحزب الليبرالي. شيء آخر هو الناس والرجال والقادة الموجودين هناك. هذا ليس ما تمثله غافيريا. أصر على أنه من الخطأ أن تتفق البلاد مع من كان والد الليبرالية والذي تعمق الفساد معه، والذي لا يسمح اليوم للعديد من المجتمعات بالعيش بكرامة».

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