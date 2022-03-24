سيصبح فيلم «الأزواج السبعة لإيفلين هوغو» فيلمًا لـ Netflix

بعد خمس سنوات من ضرب المكتبات, قصة الأزواج السبعة لإيفلين هوغو تشق طريقها إلى العمل الحقيقي من خلال فيلم مقتبس قادم سيكون مسؤولاً عن نيتفليكس. استلهمت الكاتبة الأمريكية تايلور جنكينز ريد من نجوم السينما المشهورين مثل إليزابيث تايلور وآفا غاردنر وريتا هايورث لتروي قصة فنانة خيالية غامضة أسمتها إيفلين هوغو.

سيتم اختيار ليز تيجيلار (مبتكر سلسلة Little Fires Everywhere) لكتابة السيناريو بناءً على عمل ريد، الذي سينتج تنفيذيًا جنبًا إلى جنب مع مارغريت تشيرنين. في الوقت الحالي، لم تقدم منصة البث أي تفاصيل أخرى حول من سيوجهك أو الجهات الفاعلة التي ستشكل فريق التمثيل الرئيسي.

وضعت رواية تايلور جنكينز ريد نفسها مؤخرًا بين الكتب الأكثر مبيعًا في العالم. (كتب أتريا)

« إيفلين هوغو، أيقونة هوليوود التي حبست نفسها في منتصف عمرها، قررت أخيرًا أن تقول الحقيقة عن حياتها الفاتنة والفضيحة. ولكن عندما يختار مونك غرانت، وهي صحفية غير معروفة، للقيام بذلك، لا أحد يفاجأ أكثر من مونك نفسها . لماذا هي؟ لماذا الآن؟ مونك ليست بالضبط في أفضل حالاتها. تخلى عنها زوجها، وحياتها المهنية لا تتقدم. بينما تتجاهل مونك لماذا اختارتها إيفلين لكتابة سيرتها الذاتية، إلا أنها مصممة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز حياتها المهنية»، كما يقول مقتطف من مؤامرة الرواية.

عندما تذهب المراسلة إلى شقة الممثلة الفاخرة، تحكي لها كل قصتها منذ وصولها إلى لوس أنجلوس في الخمسينات حتى اللحظة التي قررت فيها التخلي عن جانبها الفني في الثمانينيات. كجزء من هذه الشهادة الحميمة والمخلصة، يعترف هوغو أيضًا بالأزواج السبعة الذين كان لديهم خلال تلك السنوات. بين «الطموح الدؤوب والصداقة غير المتوقعة والحب الممنوع العظيم»، تبدأ Monique في الشعور بعلاقة حقيقية مع Evelyn... لكن كل شيء سيكون له سبب.

ستكون كاتبة السيناريو ليز تيجيلار مسؤولة عن تكييف فيلم «الأزواج السبعة لإيفلين هوغو» للفيلم. (نيتفليكس)

أزواج إيفلين هوغو السبعة وتأثير TikTok

في عام 2017، نشرت تايلور جنكينز ريد مع مجموعة Atria Editorial Group كتابها المشهود «الأزواج السبعة لإيفلين هوغو»، ولكن لم يكن حتى نهاية عام 2021 وبداية هذا العام أنه بدأ ينتشر بين الاتجاهات الأدبية TikTok. في الوقت الحاضر، تعتبر ظاهرة كاملة منتشرة على الإنترنت، ولمدة 54 أسبوعًا، تم وضعها على قائمة أكثر الكتب مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز.

الأعمال الأخرى للمؤلف نفسه هي Forever Happy? (2015)، إلى الأبد، يونايتد (2020)، ربما في حياة أخرى (2020)، حبي حياتي (2020)، الجميع يحب ديزي جونز (2021) وماليبو تولد من جديد (2021). كما يتم تكييف الأخيرين للتلفزيون بالتعاون مع Prime Video و Hulu, على التوالي.

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