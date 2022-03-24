مكتب المدعي العام يطلب التحقيق مع الوزير البرازيلي لصالح الإنجيليين

(تحديث البيانات الجديدة من الوزير) برازيليا, 23 طلب النائب العام في مارس البرازيل أوغستو أراس من المحكمة العليا يوم الأربعاء فتح تحقيق ضد وزير التعليم, ميلتون ريبيرو, بزعم تفضيل القساوسة الإنجيليين في توزيع الموارد العامة. يريد أراس توضيح ما إذا كان الزعيمان الإنجيليان جيلمار سانتوس وأريلتون مورا، وكلاهما مقربان من الرئيس جاير بولسونارو وبدون أي منصب حكومي رسمي، يتصرفان لصالح «تحرير الموارد» المرتبطة بوزارة التربية والتعليم. في الوثيقة المرسلة إلى المحكمة العليا، يشير المدعي العام إلى احتمال ارتكاب جرائم الفساد السلبي والمراوغة والتأثير على الاتجار، من بين أمور أخرى. ويستند طلب المدعي العام إلى تقارير صحفية نُشرت هذا الأسبوع تكشف عن وجود «مجلس وزراء مواز» داخل وزارة التربية والتعليم، بقيادة القساوسة الإنجيليين. وقال مكتب المدعي العام في مذكرة تعتزم أيضا التحقيق مع القساوسة المذكورين أعلاه «وفقا للتقارير، لا يزال الزعماء الدينيون مقربين من الوزير ريبيرو وسيكونون مسؤولين عن تقديم طلبات من البلديات بشأن الموارد والأعمال». واتخذت الفضيحة بعدا جديدا بعد أن سربت صحيفة فولها دي ساو باولو صوتيا يؤكد فيه الوزير، وهو أيضا قس مشيخي، أن ميزانيات التعليم من بين أولوياته تعزيز مشاريع تلك الكنائس الإنجيلية ذات الصلة بالحكومة. وقال ريبيرو في المحادثة المسجلة التي ذكر فيها أن هذه الاستراتيجية تستجيب لـ «طلب خاص» قدمه له «رئيس الجمهورية» نفسه: «أولويتي هي الحضور، أولاً، إلى البلديات التي هي في أمس الحاجة إليها، وثانياً، حضور جميع أصدقاء القس جيلمار». . وبالمثل، ذكرت صحيفة O Estado de Sao Paulo أن جيلمار سانتوس طلب من رئيس البلدية مبلغًا غير محدد من المال «لبروتوكول» مطالبه مع وزارة التعليم وأنه بمجرد الإفراج عن الموارد، ينبغي له أن يدفع له «كيلوًا واحدًا من الذهب». وفي الوقت نفسه، وافقت محكمة مراجعي الحسابات، وهي الهيئة التي تشرف على الدولة البرازيلية، على إجراء تحقيقاتها الخاصة لتحديد المخالفات المحتملة في توزيع موارد وزارة التعليم. على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجموعات البرلمانية والكيانات التعليمية، لا يزال ريبيرو، في الوقت الحالي، على رأس التعليم، وهو المنصب الذي شغله منذ يوليو 2020. في مقابلة مع سي إن إن برازيل، اعترف الوزير اليوم بأنه استقبل القساوسة الإنجيليين بناء على طلب بولسونارو، على الرغم من أنه بعد ذلك بوقت قصير، في تصريحات لجوفيم بان، قال إن الرئيس «لم يسأله أبدًا» عن ذلك. وشدد أيضا على أنه، في الماضي، أبلغ مكتب المراقب العام للدولة واحدا على الأقل من الدينيين للتحقيق معه لاحتمال «ممارسة الأوامر والوساطة غير النظامية». ريبيرو، وهو رابع وزير للتعليم منذ تولي بولسونارو اليمين المتطرف منصبه في عام 2019، يستجيب الآن للمحكمة العليا لجريمة مزعومة تتمثل في رهاب المثلية، بعد أن أعلن علنًا أن المثليين جنسياً هم «نتاج عائلات خاطئة». رئيس سم/كا/آر تي