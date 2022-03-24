المكان الذي عرض فيه أغويرو لكأس العالم، أول ظهور للشباب استشهد به وحلمه في القرعة: 13 عبارة من سكالوني قبل فنزويلا

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

كل يوم يمر هو يوم واحد أقل في الطريق إلى كأس العالم في قطر. مع راحة البال لكونه واحدًا من 17 فريقًا سيلعب في الشرق الأوسط بدءًا من 21 نوفمبر، سيواجه المنتخب الأرجنتيني آخر ظهورين له في التصفيات. وسيستقبل يوم الجمعة فنزويلا فى لا بومبونيرا وسيتوجه يوم الثلاثاء القادم الى غواياكيل لمواجهة الاكوادور التى يرأسها جوستافو الفارو.

في الفترة التي سبقت المباراة ضد فينوتينتو، والتي سيكون لها مدرب أرجنتيني تاريخي مثل خوسيه نيستور بيكرمان على مقاعد البدلاء، تحدث ليونيل سكالوني مع وسائل الإعلام وأشار إلى عدة قضايا. من بين أبرز الدور الذي يريد سيرجيو أغويرو أن يلعبه إذا انضم إلى الوفد في كأس العالم، وحاضر ميسي، وما ستكون فرصة باولو ديبالا في الطريق إلى كأس العالم وقرار استدعاء العديد من اللاعبين الشباب بإسقاط كبير لمستقبل المنتخب الوطني.

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تسليح الفريق بغياب ووجود ميسي: «في خط المكالمات الأخيرة، سواء بالإصابات أو العقوبات، لا يمكننا الحصول على القائمة التي نرغب بها، يجب أن يقال أيضًا أن الأولاد يستجيبون دائمًا. ليو على ما يرام، وقال انه تدرب بشكل طبيعي. بعد العملية هو متاح للعب ونأمل أن يكون لديه مباراة جيدة».

أرماني، العنوان: «غدا فرانكو ينقذ ثم نقيم ما إذا كان بإمكاننا منح زميل آخر جيد فرصة. هذا واضح بالنسبة لنا. دعونا ننتظر للتخلي عن الفريق. سننتظر تدريب اليوم لرؤية أنجيل دي ماريا إي كوريا».

دعوة ديبالا: «تحدثت معه عندما أعطينا القائمة المسبقة عندما كان في عملية الانتعاش. نحن، من الناحية الفنية، لم نناقش ذلك. نحن بحاجة له أن يكون على ما يرام، ليكون في حالة كاملة. نحن لا نقدم له معروفًا لاستدعائه إذا لم يكن مع الإيقاع. إنه مفقود لكأس العالم. نحن بحاجة له أن يكون في حالة كاملة. هذا هو السبب في أنها مؤثرة للغاية عندما أذهب. يتم تقديرها من قبل الجميع. خلاف ذلك، فإنه يعطي مزايا. والآخرون لديهم ذلك الزائد، الذي عندما جاء، لم يستطع».

قائمة كأس العالم المحتملة: «في قائمة 26، كلما عرفنا بشكل أسرع، كان ذلك أفضل. من شأنه أن يفتح فرصة جيدة للمدربين ليكونوا قادرين على العمل على ذلك».

دور أغويرو المحتمل في قطر: «سيرجيو أكثر من واضح أنه تلقى استقبالا حسنا. من المهم جدًا أن نعرف الدور الذي يمكن أن تلعبه. لا يعني ذلك أن الأمر كذلك. أصبح من الواضح ما أريد منه، وتحدثت عن ذلك وأريده أن يكون معنا. في النهاية، أعتقد أنه سيأتي معنا إلى كأس العالم. إنها تستحق التقدير، وأينما ذهبت ستترك صورة كرة القدم الأرجنتينية بشكل جيد ومع دور واضح. أود منك أن تكون حول زملائك في الفريق. دعه يجلب لنا كل ما يمكن أن يحدث في كأس العالم، بالقرب من اللاعبين. لدى طاقم التدريب أشخاص قريبون من اللاعبين، ولكن مع وجود شخص من هذا العيار، يكون أكثر وضوحًا على أساس يومي ومن مصدر جيد، فمن المهم بالنسبة لنا. وكصورة، لا أعتقد أن هناك أفضل».

لم شمله مع بيكرمان: «من الغريب بعض الشيء أن أواجهه، مع العلم ما يمثله لي والرجال الذين هم في طاقم التدريب مع تلك العملية الشبابية. نحاول أن نفعل الشيء نفسه الآن، مع الأكبر والأحداث. سنكون ممتنين إلى الأبد، خارج كرة القدم، في الخارج. إنه لمن دواعي سروري أن أواجهك. سأعطيه عناق. لقد كانت حقبة، سواء في الأحداث أو في كبار السن، واليوم نحاول أن نفعل الشيء نفسه. يجب ألا يكون هناك فرق في معاملة لاعب من U17 أو الرائد».

لماذا قرر أن يقتبس من العديد من الأحداث: «هؤلاء الرجال، بغض النظر عن مدى لعبهم مع المنتخب الوطني، لا يتم منعهم من اللعب معنا. لا يوجد حظر لأي معنى هنا. نريدهم أن يتدربوا مع U20، بأعلى مستوى، وإلى المكالمة التالية، سيتبعون. ولكن حتى بلوغهم سن، لا يمكن حظرهم. هذه ليست الفكرة. إنهم رجال نعتقد أنه يمكن أن يمنحنا قفزة في الجودة. سيكون القرار لهم، حتى لو لعبوا غدًا لمدة دقيقة. مع ظروفهم، لا يمكننا النظر في الاتجاه الآخر وعلينا الاستفادة من حقيقة أنه يمكنهم اللعب في المنتخب الوطني. نحن سعداء جدًا بكيفية تقديمها. فكرتنا هي أنهم يعرفون كيف يبدو جو المنتخب الوطني».

سكالوني أثناء تدريب المنتخب الأرجنتيني (رويترز/أوغستين ماركاريان)

فرصة التدريب في أوروبا في منتصف العام: «فكرتنا هي أنه بمجرد انتهاء الدوريات، لتكون قادرًا على الحصول على ستة أو سبعة أيام من التدريب ومعرفة المنافس الآخر الذي يمكننا اللعب به. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن الأولاد يأتون من موسم طويل جدًا. عليك أن تلعب مع ذلك، والتدريب، وعطلة الأولاد. من غير المجدي تركيزها لمدة 25 يومًا. سنلعب مع ذلك».

ماذا تتوقع من قرعة كأس العالم: «يوجد في طاقم التدريب واحد لديه برنامج وهو يغيرك. من المستحيل أنه عندما ينتهي السحب يقول «هذا جيد». علينا أن ننتظر حتى يحدث ذلك. اللعب هو مناسبة فريدة من نوعها. الشيء المهم هو الوصول جيدًا ومعرفة ما نريد. آمل أن نذهب مباشرة إلى جولة 16 (يضحك)».

غياب لوتارو مارتينيز: «إحصائية لوتارو أمر طبيعي أن يكون هو لأنه لدينا 9. أما بالنسبة للأهداف، فإن الفريق على ما يرام. أما بالنسبة للاستبدال، فنحن نعلم أن لدينا خيارات مختلفة. وفقًا لما نريده في كل لعبة. إنه ليس شيئًا نحن قلقون بشأنه. فكر فيما قد يحدث إذا لم يكونوا... هكذا نحن جيدون، مع البدائل أيضًا. غدًا، تتاح الفرصة للآخرين لإظهار أن الفريق يعمل بشكل جيد»

كيف حال ميسي بعد القضاء على باريس سان جيرمان: «إنه مرتاح، إنه بخير. دعه يستوعب المجموعة التي هي واحدة أخرى. أما بالنسبة لوضع فريقهم، أعتقد أن باريس سان جيرمان لعب بشكل جيد وسيطر على المباراة. تم استبعاده من دوري أبطال أوروبا، لم يكن يلعب بشكل سيء، ولكن في ذلك الملعب، هناك أوقات يكون فيها شيء واحد كافياً ليتغير كل شيء. أعتقد أن الوضع لا يؤثر عليه، وغدا لديه الفرصة لتوديع الأرجنتين بأفضل طريقة، على أمل أن يكون المستقبل أفضل».

لعب إيطاليا في يونيو: «إنه اختبار جيد. إنها واحدة من أفضل الفرق التي تلعب الآن محطة صعبة. ومع ذلك، فهي واحدة من الأفضل في العالم. من المهم جدًا بالنسبة لنا، ليس تقييم مكاننا، ولكن للتنافس. بالنسبة لنا إنه محفز. نحن نحلل بالفعل كيفية لعبهم، مع العلم أنه اختبار جيد»

ملخص عمليتهم في الأرجنتين: «كانت الفكرة أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب الوطني. دع الجميع يشعرون بالقدرة على معرفة ما يمكنهم لعبه في المنتخب الوطني. بعد ذلك، قد تقصر القائمة، لكنهم يعتقدون أنها قد تكون في الأشهر الستة الأولى. ثم جاءت بطولة كأس أمريكا 2019، والتي أعتقد أننا حصلنا على بطولة جيدة ثم تغيرت الطريقة التي لعبنا بها: في البداية كنا أكثر عموديًا، ولكن اليوم يلعب الفريق بنفس الطريقة. الجدارة هي أنه بعد معرفة اللاعبين الذين لعب المنتخب الوطني أفضل معهم. اليوم يعرف الجميع ما يلعبه المنتخب الوطني. ليس هناك العديد من الميداليات التي يجب تعليقها علينا».

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