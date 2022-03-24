الساعة الفاخرة التي تبلغ حوالي 600 ألف بيزو مع أليخاندرو سبيتزر مع إيكر كاسياس

بدأ أليخاندرو سبيتزر حياته المهنية في التمثيل في سن مبكرة جدًا على Televisa, عندما قام بعمل مسلسلات مثل Rayito de Luz أو Amy الفتاة ذات حقيبة الظهر الزرقاء. ومع ذلك، على مر السنين ارتفعت مسيرته إلى مثل هذا المستوى الذي أخذ قفزة دولية ويفرك حاليا الكتفين مع. مشاهير عالميون رائعون.

في هذه المناسبة، ذهب المكسيكي إلى روما، إيطاليا، حيث أنه سفير للعلامة التجارية بولغاري وخلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة Octo التقى بمشاهير مشهورين مثل لاعب كرة القدم السابق إيكر كاسياس وإميلي في باريس الممثل لوسيان لافيكونت، من بين أمور أخرى.

من خلال Instagram الخاص به فاجأ سبيتزر أتباعه، ليس فقط من خلال التظاهر مع حارس مرمى إسباني، ولكن زيه الفاخر ترك أكثر من مستخدم إنترنت واحد وأفواههم مفتوحة.

طرح المكسيكي مع إيكر كاسياس (الصورة: Instagram @alejandrospeitzer)

في سلسلة الصور التي شاركها بطل الرواية Oscuro Deseo، يمكن رؤيته وهو يرتدي بدلة بوس البحرية وقميص قميص أبيض وأحذية Manolo Blahnik والسراويل العادية.

على الرغم من أناقة المجموعة، كانت ساعة بولغاري من طراز Octo Finissimo Skeleton هي التي سرقت الانتباه تمامًا، حيث جعلت تفاصيلها بالأناقة المعمارية الإسكندر بارزًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة تكلف حوالي 569 ألف 607 بيزو، وهي إصدار محدود، لذلك لا يوجد سوى 180 في المخزون وهي مصنوعة من مادة السيراميك السوداء. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ قطرها 40 ملم وشكل العلبة مثمن. واحدة من أبرز هذه الساعة هي أنها تسمح برؤية الأعمال الداخلية، ومقاومة للماء حتى 30 متر ولها عدادات مخرمة ذات مخطط أحمر.

الساعة إصدار محدود (الصورة: Instagram @Bulgari)

ولكن هذا ليس المكان الذي انتهى فيه زي سبيتزر، كما طرح مع الملحقات الأخرى. في المنشور المشترك، يمكنك رؤية الممثل بحلقة أيضًا من Bvlgari من طراز B.zero1، والذي يكلف 41 ألف 100 بيزو.

تتميز هذه الجوهرة بشريطين من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مع سيراميك أسود غير لامع والتصميم مستوحى من الكولوسيوم الروماني. يتم تصنيفها على أنها قطعة للجنسين تسعى إلى تجاوز الاتفاقيات والأنواع.

قبل الصور، لم يستغرق المستخدمون وقتًا طويلاً للرد وإرسال جميع أنواع رسائل الدعم إلى المكسيكي.

يمكن الحصول على الخاتم في المتجر عبر الإنترنت (الصورة: Instagram @Bulgari)

«كيف بربري»، «يمكننا أن نموت في سلام»، «كم هو جميل»، «أنا أحبك»، كانت بعض الإشارات التي تلقاها.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، انضم أليخاندرو سبيتزر إلى قائمة أجمل المشاهير في جميع أنحاء العالم. كان الممثل مساويًا بنجوم مثل هاري ستايلز وهنري كافيل وتيموثي شالاميت. هذا العام، كان سبيتزر الممثل المكسيكي الوحيد في أكثر 100 وجه وسيم.

تم تنظيم الجزء العلوي من قبل مجلة TC Candler. يتم منح المناصب وفقًا للتصويت العام، بالإضافة إلى أنه تم تلخيص البيانات من وسائل الإعلام الأخرى. تم وضع النموذج أيضًا في المركز 79، متفوقًا على شخصيات مثل كريستيانو رونالدو وزاك إيفرون وماريو كاساس والموسيقي بابلو ألبوران.

تم الكشف عن القائمة من خلال قناة YouTube الخاصة بالمجلة. بالإضافة إلى ذكر عددهم في القمة الشهيرة، فقد برز أيضًا إذا تم النظر فيه في الإصدارات السابقة، ظهر Speitzer لمدة عامين متتاليين.

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