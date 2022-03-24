فضيحة في الدوري الاميركي للمحترفين: جيمي بتلر، نجم ميامي هيت، كان معركة عنيفة مع مدربه في منتصف المباراة

MIAMI, FLORIDA - MARCH 23: Head coach Erik Spoelstra of the Miami Heat yells at Jimmy Butler #22 during a timeout in the second half against the Golden State Warriors at FTX Arena on March 23, 2022 in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Eric Espada/Getty Images/AFP (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

لقد دخلت NBA بالفعل مرحلة التعريف للموسم العادي. مع بقاء حوالي 10 مباريات حتى نهاية المرحلة الأولية قبل بدء التصفيات، واحدة من أفضل الفرق في المسابقة هي Miami Heat. قادة المؤتمر الشرقي مع علامة 47 فوز و 26 خسارة، امتياز فلوريدا يعمل كمرشح للقتال من أجل لقب جديد في أهم دوري كرة السلة في العالم.

في يوم جديد تم لعبه ليلة الأربعاء، خسر هيت على أرضه أمام غولدن ستايت ووريورز 118-104، لكن أسوأ ما في المساء لم يكن السقوط أمام فريق سان فرانسيسكو. بدأ كل شيء بعد بداية النصف الثاني من المباراة التي جرت في FTX Arena: بعد الاتصال عند 50، سجل الفريق الزائر خط 19 نقطة ليأخذ زمام المبادرة في الربع الثالث (69-50) وفي خضم مهلة السكان المحليين، اندلع صليب قوي جدًا من الكلمات بين جيمي بتلر والمدرب إريك سبويلسترا.

شكك اللاعب في الموقف الجماعي أثناء تسجيل الزوار الذين تركوهم على لوحة النتائج بهامش واسع وذهب المدرب المتمرس تلقائيًا إلى المعبر. وقف بتلر، الذي بدأ يجلس على أحد الكراسي على مقاعد البدلاء، عندما تعرض لهجوم من قبل شريكه أودونيس هاسلم بعبارة حادة: «أود أن أركل مؤخرتك». السلطة إلى الأمام البالغ من العمر 41 عاما بمثابة واحدة من ركائز Spoelstra من الثقة في غرفة خلع الملابس وفي هذه الحالة قفز للدفاع عن مدرب الحرارة.

«لدينا أهداف أخرى أكثر أهمية لتحقيقها، لكننا نريد أن نلعب بشكل أفضل بشكل عام. هذا يبدأ بقيادتنا. يحتاج أقدم لاعبينا إلى أخذ زمام المبادرة، وبشكل عام، نحتاج إلى اللعب بشكل أفضل بشكل أكثر اتساقًا. في هذه المرحلة بدأت المناقشات. أنا على علم كيف كان يمكن رؤيتها من الخارج، ولكن هذه هي لغتنا»، قال إريك عن الصدام. وأغلق الصراع مع التفكير في التصفيات المستقبلية: «يمكنك تحفيز الناس من خلال الإحباط وخيبة الأمل. يمكن للفرق أيضًا الذهاب في الاتجاه الآخر. لا أرى هذا الأخير يحدث في مجموعتنا، في غرفة خلع الملابس لدينا، لكننا كنا بحاجة إلى ركلة في بعقب».

لم يستطع نفس لاعبي ميامي المساعدة في الإجابة على أسئلة الصحفيين في غرفة الصحافة وكان أحد أولئك الذين سعوا لتقديم تفسير هو بام أديبايو. «هذا نحن في الممارسة العملية. عندما نتدرب, نصل إلى تلك النقطة حيث يبدو أننا نريد محاربة بعضنا البعض عندما نغضب جدًا, لكنها مجرد طبيعة تنافسية لدينا في هذا الفريق, جادل أحد قادة امتياز فلوريدا.

«لقد كان الأمر جنونيًا. لقد كان فورة من العاطفة»، وأضاف كايل لاوري إلى آراء أقرانه. واختتم بفكرة مماثلة لكل من مر أمام الميكروفون ليلة الأربعاء: «يريد رجالنا الفوز بالمباريات ويعملون بجد لتحقيق ذلك. يمكن أن يأتي هذا الشغف واقفا على قدميه. في بعض الأحيان، تخرج النار والعواطف. لكن بالنسبة لنا، هذا لا شيء. لقد تحدثنا عن ذلك وسنستمر في التجديف معًا».

مع مرور أسابيع قليلة قبل نهاية الموسم العادي في الدوري الاميركي للمحترفين، يقود فريق هيت المؤتمر الشرقي ولكن لا يمكنه الاسترخاء على أمجادهم: لديهم ثلاثة فرق في 1.5 مباراة من انتزاع أفضل البذور قبل التصفيات. فيلادلفيا 76ers, ميلووكي باكز وبوسطن سلتيك ينتظرون بصبر حجر عثرة جديد من ميامي مع حلم الصعود إلى المركز الأول قبل بضع مباريات فقط قبل نهاية الموسم. سيلعب فريق Spoelstra مرة أخرى يوم الجمعة في 21 (بتوقيت الأرجنتين) في FTX Arena.

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