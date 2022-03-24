يؤكد سكالوني أن ميسي «متاح» للعب فنزويلا

بوينس آيرس, 24 مارس الأرجنتين مدرب ليونيل سكالوني أكد يوم الخميس أن ليونيل ميسي, الذي خضع مؤخرا لعملية الإنفلونزا, «متاح» لمباراة الجمعة ضد فنزويلا, كجزء من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم قطر. وقال المدرب الارجنتينى فى مؤتمر صحفى «ان ليو بخير وتدرب بشكل طبيعى وبعد عملية الانفلونزا يكون جاهزا للعب ونأمل ان يكون لديه مباراة جيدة». كما أشار مدرب ألبيسيليست إلى القضاء الصادم لباريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو الوضع الذي، في رأيه، «لا يؤثر» على نجم روزاريو، الذي كان لمدة عام ونصف «مرتاحًا» في المنتخب الوطني. واضاف «اعتقد ان الوضع لا يؤثر عليه. إنه بخير، في كل مرة يأتي إلى هنا يظهر ذلك. بالتأكيد (فنزويلا) ستكون المباراة الأخيرة التي يمكننا لعبها هنا ونأمل أن تكون قادرة على توديع الأرجنتين بأفضل طريقة، على أمل أن يكون المستقبل أفضل،» قال سكالوني. فيما يتعلق بمباراة الغد، لم يتقدم المدرب الأرجنتيني في بدايته الحادية عشرة، في انتظار التحقق من وضع أنجيل دي ماريا وأنجيل كوريا في الدورة التدريبية بعد ظهر اليوم في إيزيزا. الشخص الذي سيلعب في المباراة سيكون فرانكو أرماني، حارس مرمى ريفر بلايت، الذي سيحمي هدف المنزل ليحل محل إميليانو مارتينيز، أحد اللاعبين الخاضعين للفيفا جنبًا إلى جنب مع كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإميليانو بوينديا. ضحية أخرى لهذه التواريخ هي المهاجم لوتارو مارتينيز، المدفعي الأعلى في عصر سكالوني، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام وانضم إلى غيابات ليساندرو مارتينيز وأليخاندرو «بابو» غوميز وماركوس أكونيا بسبب الإصابة. «أما بالنسبة للأهداف، فإن الفريق يبلي بلاء حسنا. نحن نعلم أن لدينا خيارات مختلفة، وبعضها أكثر تطرفًا من الأمام، والبعض الآخر مضربون، لكنه ليس شيئًا يقلقنا»، قال المدرب الأرجنتيني فيما يتعلق ببديل لوتارو مارتينيز. وأضاف المدرب الذي سيستغل الوضع لاختبار مختلف: «في خط المكالمات الأخيرة، الحقيقة هي أننا لا نحظ في كل من الإصابات والعقوبات ولا يمكننا تكوين القائمة بالطريقة التي نرغب بها، لكن الأولاد يستجيبون دائمًا ومن يلعب سيفعل ذلك بأفضل طريقة». لاعبين. في اليومين السابقين، فازت الأرجنتين على تشيلي 1-2 وكولومبيا 1-0 دون ميسي، الذي كان غائبا للتعافي من فيروس كورونا. بعد المباراة ضد فنزويلا، ستلعب ألبيسيليست الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل. ثم سيضطر للعب مباراة معلقة ضد البرازيل من المباراة السادسة. حتى مع مباراة واحدة أقل، تتصدر كانارينها تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 39 نقطة، تليها الأرجنتين برصيد 35 نقطة. ثم هناك الإكوادور (25) وأوروغواي (22) في منطقة التصفيات المباشرة، بيرو (21)، والتي من شأنها أن تلعب repechage، وخلفها تشيلي (19)، كولومبيا (17)، بوليفيا (15)، باراغواي (13) وفنزويلا (10) خلال المؤتمر الصحفي، سُئل سكالوني أيضًا عن قرعة كأس العالم، التي ستقام في 1 أبريل. وقال مدرب سانتا في: «أنهم يمرروننا مباشرة إلى الجولة الثانية، هذه هي الرغبة»، مضيفًا أن أي فريق يلعب سيكون «صعبًا»، لأن كرة القدم اليوم «متساوية جدًا».