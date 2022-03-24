سيطلب سانشيز من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تعزيز وحدتهما استجابة لبوتين

مدريد, 24 مارس رئيس الحكومة, بيدرو سانشيز, سيسافر إلى بروكسل يوم الخميس للمشاركة في قمم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن, حيث سيطالب كلاهما بتعزيز وحدتهما كأفضل استجابة لفلاديمير بوتين. تم التخطيط للقمة الأوروبية لبعض الوقت، ولكن في مواجهة الحرب في أوكرانيا، تم الدعوة إلى اجتماع استثنائي للحلف الأطلسي في نفس اليوم. سيشارك بايدن فيه، ثم يحضر اجتماع G7 وسيحضر لاحقًا في بداية قمة المجتمع. كل هذا بهدف إظهار الوحدة أمام بوتين، الوحدة التي تؤكد الحكومة الإسبانية يجب أن تبرز بشكل أكبر من الاجتماعات المخطط لها في بروكسل. في أول واحد، حلف شمال الأطلسي (الذي سيتحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طريق الفيديو) سانشيز، وفقا لمصادر حكومية، سيقدم مقترحات محددة ويصدق على التزام إسبانيا «الثابت» تجاه الحلف. خاصة وأن مدريد ستستضيف في نهاية يونيو قمة الناتو العادية القادمة، والتي سيتم فيها الموافقة على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة. ليس من المتوقع أن يكون هناك اجتماع بين سانشيز وبايدن يتجاوز حقيقة أنهما سيتزامان في الاجتماع والدور الخاص الذي يلعبه رئيس الحكومة في استضافة تلك القمة القادمة. وسيكرر رئيس الحكومة في خطابه استعداده لفتح النقاش في المجتمع الإسباني ومع مختلف القوى السياسية من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي. والهدف من ذلك هو التحرك تدريجيا نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي، كما هو مقترح في قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز، على الرغم من أنه من المتوقع أن تصل الحكومة في الوقت الحالي إلى 1.22 أو 1.24 بحلول عام 2024. كما يعتزم اقتراحه في قمة مدريد، سيلفت سانشيز الانتباه إلى الحاجة إلى تعزيز ليس فقط الجانب الشرقي في مواجهة التهديد من روسيا، ولكن أيضًا الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، خاصة للانتباه إلى منطقة الساحل وحيث يتزايد الوجود الروسي. سيكون النداء لتعزيز الوحدة حاضرًا أيضًا في خطاب سانشيز في القمة اللاحقة للاتحاد الأوروبي، والتي ستكرس في يومها الأول بشكل أساسي لتحليل مختلف جوانب الحرب في أوكرانيا. لن يكون حتى اليوم التالي، الجمعة، أن يعالج القادة الأوروبيون ما يعتبر القضية الرئيسية للمجلس، اعتماد تدابير لمحاولة الحد من تكلفة الطاقة. في هذا النقاش، تقول مصادر حكومية إن سانشيز سيأتي مقتنعًا بأنه سيكون هناك اتفاق يجعل من الممكن حل أسعار الكهرباء المرتفعة وسيدافع عن مقترحاته لهذا الغرض، ولكن دون النظر في إمكانية رفع حق النقض على قرارات القمة.