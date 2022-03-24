سانشيز يدعو الصين للعب دور «بناء» في الحرب الأوكرانية

بروكسل, 24 مارس رئيس الحكومة الإسبانية, بيدرو سانشيز, دعا هذا الخميس الصين إلى لعب دور «بناء» في حل الحرب الأوكرانية, الذي يصادف شهر واحد منذ الغزو الروسي. وقد وجه سانشيز هذا النداء للصين فى تصريحات لدى وصوله الى قمة الناتو الاستثنائية التى تحلل الرد الذى يتعين على الحلفاء الاستمرار فى اعطائه للغزو الروسى لاوكرانيا. موقف الصين من الصراع هو أحد القضايا التي سيناقشها قادة الحلفاء، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في القمة. في مواجهة هذا، أكد رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية أن إسبانيا ستدافع كلما كان لهذا البلد موقف بناء للبحث عن حل. نقل سانشيز تضامن إسبانيا مع أوكرانيا بعد شهر واحد من بدء «الحرب غير القانونية وغير العادلة وغير المبررة على الإطلاق من قبل فلاديمير بوتين». قالت قمة يوم الخميس إنها ستعمل على تعزيز الاستجابة للحرب، وفي هذا السياق أدرجت عددًا من الجوانب التي تعتبرها أساسية. أولها هو مطالبة بوتين بوقف الغزو وسحب قواته من أوكرانيا والعودة إلى الحدود المعترف بها دوليًا للاتحاد الروسي. واضاف «للاسف ان هذا لا يحدث وهذا يعنى الوفيات والتفجيرات والاصابات وحقيقة ان هناك اكثر من 3.5 مليون لاجئ واكثر من مليوني نازح داخل اوكرانيا». بعد إصراره على الحاجة إلى الاستمرار في التضامن مع أوكرانيا، كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن مختلف الدول، دعا إلى تحليل كيفية زيادة قدرات الردع وكيفية تمويلها. وأضاف كيفية إعداد المعونة للبلدان التي تتلقى تدفقات اللاجئين والتي أضعفت بشدة الهياكل المؤسسية، مثل مولدوفا، التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة يستقبل حوالي 360 ألف مواطن أوكراني. وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا تساعد مولدوفا بالفعل من خلال استضافة بعض اللاجئين الذين انتقلوا إلى هناك في البداية.