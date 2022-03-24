انخفضت الإيرادات من السلع والخدمات بنسبة 2٪ بالمعدل الشهري: Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

هذا الخميس، أصدر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) نتائج مسح الخدمات الشهرية (EMS)، والتي كشفت نتائجها أن إجمالي الدخل الحقيقي من توريد السلع والخدمات من الخدمات غير المالية الخاصة سجلت انخفاضا بنسبة 2٪ بالمعدل الشهري.

و أوضحت إينيجي أنه في كانون الثاني/يناير الماضي, و بمعدل شهري, زاد إجمالي الأجر الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة, وأن مجموع الموظفين العاملين بنسبة 1 في المائة, و انخفض مجموع الإنفاق على استهلاك السلع و الخدمات بنسبة 1.6 في المائة.

ضمن التقرير، حدد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أنه خلال الشهر الأول من العام وبمعدل سنوي، ارتفع المؤشر الإجمالي لإجمالي الدخل الحقيقي من توريد السلع والخدمات بنسبة 6.8٪، وأن إجمالي الإنفاق على استهلاك السلع والخدمات نما بنسبة 5.1٪، ارتفع مؤشر الأجر الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة, و انخفض الرقم القياسي الإجمالي لل أجور بنسبة 19 في المائة, بينما انخفض مؤشر مجموع الموظفين العاملين بنسبة 14.5 في المائة, مع الأرقام المعدلة موسميا.

يمكن لمديري INEGI الحفاظ على رواتب تصل إلى 40 في المئة أعلى مما يكسبه رئيس الجمهورية (الصورة: Cuartoscuro)

بينما في الأرقام المعدلة موسميًا، ذكرت Inegi أنه في يناير 2022 ومقارنة مع ديسمبر 2021، انخفض إجمالي الإيرادات الحقيقية من توريد السلع والخدمات من الخدمات غير المالية الخاصة بنسبة 2٪، وارتفع إجمالي الأجور الحقيقية بنسبة 1.5٪، وزاد إجمالي الموظفين العاملين بنسبة 1٪ و انخفض إجمالي الإنفاق على استهلاك السلع والخدمات بنسبة 1.6٪.

قطاعات الخدمات غير المالية الخاصة التي نمت في إجمالي الإيرادات في يناير 2022 كانت: النقل ومكتب البريد والتخزين (2.4٪ مقارنة مع ديسمبر 2021 و 25.5٪ مقارنة مع يناير 2021)؛ خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية (1.8٪ مقارنة بالشهر السابق، في حين أن انخفاض بنسبة 3.2٪ مقارنة بشهر يناير 2021)؛ الخدمات التعليمية (1.6٪ مقارنة بالشهر السابق وتفاوت بنسبة 14.4٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021).

في المقابل، كانت قطاعات الخدمات الخاصة غير المالية التي حققت أدنى نمو في يناير 2022 في إجمالي الإيرادات: الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والتي كان لها اختلاف بنسبة -7.1٪ مقارنة بالشهر السابق وانخفاض بنسبة -1.2٪ مقارنة بشهر يناير 2021).

وفقا لمسح الخدمات الشهرية (EMS) الذي أجرته INEGI، انخفض إجمالي الإيرادات الحقيقية من توريد السلع والخدمات من الخدمات غير المالية الخاصة بنسبة 2٪ بمعدل شهري (الرسم البياني: Inegi)

وكانت الخدمات غير المالية الخاصة الأخرى التي أثرت على إجمالي دخلها هي الخدمات العقارية وتأجير الممتلكات المنقولة وغير الملموسة، والتي انخفضت بنسبة -4.0٪ مقارنة بالشهر السابق، ولكنها تختلف بنسبة 12.3٪ مقارنة بشهر يناير 2021.

من ناحية أخرى، أعلنت Inegi يوم الخميس عن المؤشر الوطني لأسعار المستهلك (INPC)، الذي يواصل اتجاهه الصعودي.

وأوضح أنه في النصف الأول من مارس 2022، نما التضخم العام بنسبة 0.48٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، لذلك بلغ المعدل السنوي 7.29٪.

وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية نمت بنسبة 0.24%، وهي أسعار الطاقة والتعريفات التي أذنت بها الحكومة 1.35% بمعدل نصف أسبوعي.

الصورة: رويترز/لويس كورتيس/أرشيف

كانت الزيادة الإجمالية في الأسعار 0.48٪ مقارنة بالنصف الأخير من فبراير، بزيادة أقل من 0.52٪ توقعها بعض المحللين.

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يلغي أسعار المنتجات الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.35٪ كل أسبوعين و 6.68٪ سنويًا. كما أن هذه الزيادة أقل بقليل مما يتوقعه السوق.

ومع ذلك، تستمر الأسعار في النمو بمعدل أعلى من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.

كانت المنتجات التي شهدت زيادة طفيفة في أسعارها هي الغاز المحلي LP, بنزين منخفض الأوكتان, كهرباء, النقل الجوي, بينما في الطعام كان هناك اختلاف تصاعدي في التورتيلا, بيض, بصل, الأفوكادو, وكذلك المطاعم.

في المقابل، كانت أسعار منتجات مثل الليمون والدجاج والبطاطا وchayote منخفضة قليلاً.

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