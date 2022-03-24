لمحة عن المرحلة 4 من Vuelta a Catalunya 2022، اليوم الرئيسي لنايرو وهيجويتا

ستكون المرحلة الرابعة من المسابقة الإسبانية أهم يوم لتحقيق مكانة في الترتيب العام، وإبعاد المنافسين المباشرين قدر الإمكان. سيكون هذا ما سيتعين على الكولومبيين القيام به إذا أرادوا الفوز بلقب السباق يوم الأحد المقبل، وهو اليوم الذي ينتهي فيه السباق.

لهذا اليوم، من المتوقع أن تكون هناك معركة كبيرة في الجبل. لذا فإن وجود رجال قطعيا وأكبر عدد ممكن من الرجال في الأعلى للسيطرة على الكثير سيكون مهمًا من ناحية لتحقيق النظام للمنافسين ومن ناحية أخرى لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة للنهاية.

حقق نايرو أداءً جيدًا في اليوم السابق، حيث وصل إلى المركز الثالث من المسرح خلف بن أو كونور من Ag2r Citröen الذي فاز بالكسر والاسباني خوان أيوسو من فريق الإمارات الإمارات.

قد يشير هذا إلى أن boyacense في حالة جيدة لهذا اليوم, كونها واحدة من المفضلة وفقًا للإحصاءات التي جمعتها بعض حسابات Twitter المخصصة لتوليد تنبؤات حول مسابقات ركوب الدراجات.

من بين الإحصائيات، في المراكز العشرين الأولى هي Esteban Chaves من EF Education EasyPost وسيرجيو هيغويتا من بورا هانسجروه، الذين يمكن أن يفاجئوا أيضًا في نهاية اليوم، حيث شوهدوا أيضًا في ظروف جيدة على الجبل.

خاصة بطل الطريق الوطني سيرجيو هيغويتا، لأنه في اليوم الماضي دخل في نفس الوقت الذي دخل فيه نايرو كوينتانا في المركز الرابع، متفوقًا على منافسيه الآخرين للحصول على نفس المكان في الترتيب العام.

في هذا اليوم، لن تكون التضاريس سهلة على الإطلاق، سيتعين على العدائين أن يكونوا منتبهين جدًا لجميع تحركات منافسيهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا حذرين بشأن النسب التي تصبح معقدة للغاية،

سيتم تشغيل الطريق من La Seu d'Urgell و Boí Taüll على بعد 166.7 كم من الطريق حيث سيتعين على peloton التغلب على ثلاثة ممرات جبلية من الدرجة الأولى واثنين من سباقات السرعة المتوسطة موزعين في جميع أنحاء الملف الشخصي للمنافسة الكاتالونية.

يبدأ الكولومبيون كمفضلين في المرحلة 4 من Vuelta a Catalunya 2022. صورة مأخوذة من ProCyclingStats

ستكون النهاية من بين مجموعة صغيرة من العدائين، على الرغم من أنه قد يحدث أن النهاية تفيد العداء للوصول بمفرده. لن يكون إغلاقًا متفجرًا، لذلك يمكن استبعاد العدو بين المتسلقين.

ستكون المفضلة الأخرى لهذا اليوم الجبلي ريتشارد كاراباز من Ineos Grenadiers، جواو ألميدا من فريق الإمارات الإمارات، إيفان راميرو سوسا من فريق Movistar الذي كان في السباق لمساعدة زعيمه أليخاندرو فالفيردي الذي يمكن أن يكون أيضًا فائزًا اختياريًا لهذه المرحلة الملكة.

لا شك أن الكولومبيين سيقاتلون يوم الخميس, لذا فإن بث المسرح من خلال تلفزيون RCN, القناة الوحيدة المصرح لها بتقديم الجولة الإسبانية, لن تفوت.

وفي الوقت نفسه، سيكون في الأيام التالية أيضًا مستوى عالٍ من التعقيد، حيث تقترح التضاريس كل شيء ومعرفة كيفية اجتياز تلك الطرق للبقاء بين أفضل السباقات عند وصولك إلى برشلونة، سيكون السعر المرتفع الذي سيتم تحميله عند الفوز أو المضي قدمًا اليوم.

استمر في القراءة: