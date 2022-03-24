البابا يحث الأساقفة الكولومبيين على تحفيز الحوار والمصالحة

مدينة الفاتيكان, 24 مارس اليوم استقبل البابا فرنسيس قيادة المؤتمر الأسقفي الكولومبي (CEC), بقيادة رئيسها, لويس خوسيه رويدا أباريسيو, قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية, وحث جميع الأساقفة «لتحفيز البلاد على الحوار والمصالحة». وقد أوضح ذلك أباريسيو، رئيس المؤتمر الأسقفي ورئيس أساقفة بوغوتا، مع نائب الرئيس ورئيس أساقفة بوبايان، عمر ألبرتو سانشيز كوبيلوس؛ والأمين العام لويس مانويل علي هيريرا، في ظهور إعلامي عقب الاجتماع مع البابا. كما أعلنوا أنه على الرغم من أنه كان قرارًا تم اتخاذه بالفعل، «بعد الاجتماع والاستماع إلى البابا» لديهم نية أكبر للقاء جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية في 29 مايو. خلال الاجتماع مع فرانسيس، الذي كان قد طلب منذ فترة طويلة، عندما تم تجديد قيادة المؤتمر الأسقفي، تمكن الأساقفة من نقل «السياق العام للوضع في البلاد»، على الرغم من أنهم أكدوا أن البابا «على علم جيد جدا» بما يحدث. في كولومبيا. أوضح رئيس أساقفة بوبايان أن البابا تم إبلاغه ببعض المشاكل الكبيرة في البلاد، مثل الفقر الذي يصيب 21 مليون شخص، منهم 7 ملايين يعيشون في فقر مدقع، وأن «واحدة من كل عائلتين تمر بدراما الأمن الغذائي»، والتي تسبب أحيانًا «احتجاجات اجتماعية «التي هي» مدعاة للقلق الشديد». كما أكد سانشيز كوبيلوس أن البابا تم تحديثه حول مشكلة الاتجار بالمخدرات والعنف على أيدي الجماعات المسلحة وجيش التحرير الوطني (ENN). وأخبروا فرانسيسكو - الذي زار البلاد في سبتمبر 2017 بعد الاتفاق مع فارك - أنه في هذا الوقت «تحقيق السلام في البلاد ليس قضية تهم المجتمع المدني والسياسة». وأضاف رئيس أساقفة بوبايان: «هناك استقالة غير صحية لهذا الوضع ونأمل أن تقع الأمة في حب البحث عن السلام مرة أخرى». من جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية أنهم قدموا أيضا للبابا «الوضع الدرامي» بسبب التدفق الهائل للمهاجرين الفنزويليين. وشدد الأساقفة على قدرة فرانسيس على الاستماع خلال الاجتماع وأكدوا أن البابا سيأخذ في الاعتبار كل ما قولوا له عند الإشارة إلى كولومبيا في أي وضع. على الرغم من أنهم قالوا إن الاجتماع قد تم الدعوة إليه منذ فترة طويلة، إلا أن إحدى القضايا التي تم تناولها كانت بلا شك الانتخابات الرئاسية. فيما يتعلق بحقيقة أن البابا قد التقى سابقًا باثنين من المرشحين - أن الميثاق التاريخي اليساري، غوستافو بترو، والشعوبي رودولفو هيرنانديز - اعتبر الأسقف سانشيز كوبيلوس أن هذا أظهر رغبة البابا في الاستماع إلى الجميع وهو بادرة مرجعية ومودة و الاهتمام الذي يظهره لكولومبيا. وأعرب الأساقفة عن رغبتهم في أن تكون الانتخابات، قبل كل شيء، «شفافة» وأن «من لا يفوز سيقبل النتائج بصفاء». كما سلطوا الضوء على روح الدعابة الجيدة للبابا، الذي، عندما تلقى كهدية نوعًا من القهوة من قسم كالداس كانوا يعرفون أنه يحبه، هتف: «لقد فاتني خوانتو بالفعل»، في إشارة إلى علامة تجارية معروفة للقهوة الكولومبية. رئيس ccg/مر/جاك (صورة)