بيرو ضد أوروغواي: إعادة بيع التذاكر ترتفع إلى 1,200 دولار قبل مباراة البلاي أوف

تم غزو مونتيفيديو من قبل المد الأبيض والأحمر الحقيقي لأكثر من ثلاثة آلاف معجب فعلوا كل شيء ليكونوا قادرين على مرافقة منتخب بيرو في مباراة بالغة الأهمية ضد أوروجواي، اليوم في سينتيناريو استاد.

ومع ذلك، هناك الكثير ممن سافروا إلى المغامرة، مع بضعة دولارات في جيوبهم، ولكن بدون المدخل الذي طال انتظاره والذي يسمح لهم بأن يكونوا في مدرجات الملعب حيث اليوم من الساعة 6:30 مساءً ( بتوقيت بيرو) سيعقد في المباراة لتاريخ 17 من التصفيات قطر.

كان سعر التذاكر لعشاق ثنائي اللون 300 دولار أمريكي، ولكن في توقع حصول البيروفيين على واحدة، يستفيد البائعون من اللحظة لتقديم تذاكر من 600 دولار أمريكي إلى 1200 دولار أمريكي، مما يجعل من المستحيل على الكثيرين الدفع.

هذه هي حالة المشجع الإسرائيلي الشهير، الذي سافر إلى مونتيفيديو بعد بيع بعض الأشياء وأخذ قرض، لذلك في مدينة أوروغواي يبيع أقنعة لدفع نفقاته في الأراضي الأجنبية ودفع ثمن فندقه.

ومع ذلك، فهو ينتظر أن «يتبرع» شخص ما بتذكرة حتى يتمكن من تشجيع المنتخب الوطني البيروفي من المدرجات المئوية، وإلا سيبقى في الهواء الطلق مع العديد من المشجعين الآخرين الذين سيقومون أيضًا بإنشاء حفلة ثنائية اللون.

لقد ألغى حفل الزفاف وأنهوا ذلك

هذه المبارزة تترك لنا أيضًا قصصًا عن المعجبين الذين هم على استعداد حتى لما لا يمكن تصوره من أجل تفويت أي لعبة من «فريق الجميع» وهذا هو الحال معجب شاب ألغى حفل زفافه وباع خاتم الخطوبة الذي كان سيعطي صديقته للشراء تذاكرها وتذكرتها إلى بيرو - أوروغواي.

«تبلغ تكلفة تذكرة المباراة 300 دولار، بالإضافة إلى الفندق والتذكرة. في الشهر المقبل كنت سأتزوج، وكنت قد اشتريت الخاتم بالفعل واكتشفت صديقتي ذلك»، قالت المروحة لكاميرات تلفزيون أمريكا.

«أخبرت صديقتي أنه من الأفضل تأجيل حفل الزفاف، وأن لدي وظيفة في المنجم واليوم (أمس) اكتشفت أنني في أوروغواي»، كشف المعجب الشاب، الذي اضطر إلى تحمل غضب شريكه.

«لقد انتهى الأمر بي وأسوأ شيء هو أنني اضطررت إلى إخباره بالحقيقة. أجلت حفل الزفاف لأنني اضطررت لبيع الخاتم. يمكن تأجيل حفل الزفاف، لكن المباراة ضد أوروغواي لا يمكن ذلك»، وبرر القول بأن صديقته منعته من جميع شبكاته الاجتماعية ولا تريد أن تعرف أي شيء عنه.

قرر أتباع آخر لقادة ريكاردو غاريكا عدم الذهاب إلى العمل، والاستيلاء على حقيبته والذهاب إلى العاصمة شاروا. وقال في التلفزيون الوطني «آسف يا مدرب، أنا ذاهب إلى اللعبة».

ولكن هناك بعض الذين قاموا برحلة منذ يوم الاثنين. غادروا بالحافلة من ليما إلى بونو, من هناك وصلوا إلى بوليفيا وبعد ساعات طويلة من العبور وصلوا إلى باراغواي حيث استراحوا لبضع ساعات واستقلوا مرة أخرى وسيلة نقل إلى بوينس آيرس ودون إضاعة الوقت أخذوا وحدة ستأخذهم إلى كولونيا.

هنا تمكنوا من ركوب العبارة والوصول أخيرًا إلى مونتيفيديو.

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