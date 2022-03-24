بيرو ضد أوروغواي غامارا: سعيد من خلال البيع العالي لقمصان المنتخب الوطني البيروفي

مع التنفس بأقصى قوته، يتوق الآلاف من مشجعي بيرو إلى مباراة بيرو ضد أوروغواي لتصفيات قطر 2022. بسبب المباراة قبل الأخيرة للمنتخب الوطني، استفاد العشرات من الملابس من متجر Gamarra التجاري من أعمال قمصان فريق blanchirroja، حيث حضر الآلاف من البيروفيين لشرائها.

في مقابلة مع وكالة الأنديز، علقت رئيسة جمعية أعمال Gamarra Peru، سوزانا سالدانيا، بأن هناك قمصان تُباع مقابل 5 نعال ولبالغين من 8 نعال.

وأضاف: «الآن الطلب على القمصان يشبه إلى حد كبير الطلب على المباراة التي لعبتها بيرو ضد كولومبيا (في يناير 2022)، أي في الأيام السابقة ارتفع بيع القمصان بنسبة 10٪».

أكدت Saldaña أيضًا أن طلبات القمصان قد تم طلبها من المقاطعة ومع اقتراب التاريخ، زاد هذا الطلب.

وقال «فى المقاطعات، يقوم التجار ايضا باحياء انفسهم بفضل بيع القمصان لانهم يشترون بالجملة من منظمى الاعمال المنتجين فى جامارا ويستأنفون اعمالهم فى المناطق».

وأضاف: «إذا فازت بيرو أو سحبت أوروغواي، فمن المرجح أن يرتفع الطلب بنسبة 20٪ على الأقل، ولدى غامارا القدرة على الإنتاج بسرعة لتزويد سوق ليما ومقاطعاتها».

بالإضافة إلى الملابس، فإن الملحقات الأخرى التي تم بيعها هي هدايا تذكارية لمرافقة المنتخب الوطني في المباريات.

«لا توجد قمصان فحسب، بل توجد أيضًا ملابس للمناطق التي يكون فيها الجو باردًا، مثل المعاطف والأوشحة والغواصين وحتى chullos الدافئة جدًا. وهناك أيضا السراويل القصيرة والأقنعة والقبعات وغيرها من المنتجات».

على هذا المنوال، أشار إلى أنه في Gamarra هناك قطاعات فرعية مختلفة وأحدها هو الرياضة، والتي جمعت قبل الوباء 5000 رائد أعمال، ولكن الآن هناك حوالي 2000.

وقال: «ساعدت عملية التصفيات بأكملها القطاع الرياضي في المتجر على إعادة تنشيط نفسه، وإعادة تشغيل أنشطته بسبب طلب المباريات، معتبرا أنه لم تكن هناك حملة مدرسية في السنوات السابقة».

إعادة التنشيط

يعبر تجار Gamarra عن سعادتهم، لأنهم أيضًا من محبي اللون الأبيض والأحمر وعلقوا أيضًا على أن تقدم الاختيار ساعد على إحياء قطاع الرياضات النسيجية والعديد من القطاعات الأخرى التي أصيبت بالشلل.

«هذا يعني إحياء رواد الأعمال. ستكون فرصة مهمة لأولئك الذين لم يتمكنوا بعد من إعادة تشغيل الأنشطة، والحفاظ عليها والنمو قليلاً في حالة أولئك الذين بدأوا بالفعل، لأنه سيكون هناك طلب. من خلال إنتاج المزيد من الأشخاص يتم توظيفهم أيضًا، سيكون هناك المزيد من العمل»، قال سالدانيا لتروم.

نماذج مبتكرة

يفضل البعض نماذج القمصان الأكثر ديناميكية وممتعة، وقد خرجت القمصان بخيارات شخصية وأضاف أن الطلب ينمو ببطء، ولكنه يتقدم.

قالت فيرونيكا أوتشوا ، من Confecciones Vozart، في معرض رينيه: «هناك بولو، شورت، سترات، غواصين، أعلام، لافتات، بدلات داخلية، أطفال، عصابات رأس، أقنعة، قبعات، الأوشحة، لأنها ليست متجهة فقط إلى ليما وفي بيرو لدينا كل المناخات».

وقال روبرتو كالميت، من شركة VQ Textile Services Peru: «نقوم أيضًا بتخصيص البولو مع الرسوم الكاريكاتورية التي كتبها ريكاردو غاريكا، أو 'أوريخاس' فلوريس، كويفا، زامبرانو أو أي تصميم يريده العميل».





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