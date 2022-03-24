بيرو ضد أوروغواي: سافر «Cuto» Guadulupe إلى مونتيفيديو لتشجيع «ثنائي اللون» وأرسل رسالة مليئة بالإيمان

سافر لويس كوتو غوادالوبي مرة أخرى لتشجيع المنتخب الوطني البيروفي على أمل العودة بالفوز والتأهل لكأس العالم قطر 2022 في حقيبته. المدافع السابق موجود في مونتيفيديو ليشهد المبارزة قبل الأخيرة لـ «ثنائي اللون»، والتي ستكون ضد أوروغواي يوم الخميس في ملعب سينتيناريو. كما أرسل رسالة، وفية لأسلوبه، مليئة بالإيمان.

«يسعدني أن أكون هنا لدعم المنتخب الوطني البيروفي، مثل جميع البيروفيين الموجودين هنا في مونتيفيديو، في بيرو وحول العالم. ستكون طاقاته الإيجابية مهمة دائمًا حتى يتمكن المنتخب الوطني غدًا من تحقيق نتيجة إيجابية «، قال لغرف GOLPERU.

« هناك إيمان، تذكر دائمًا أن الإيمان هو أجمل شيء في الحياة . الشيء المهم هو أننا جميعًا هنا على أمل رؤية فريقنا يفوز، لكننا ندرك أن لدينا منافسًا كبيرًا على رأس البطولة. نريد أن تكون مباراة تستحق كلا الفريقين، وأن يقدموا لنا عرضًا لطيفًا ويمكننا الاحتفال».

أشار «Cuto» إلى المعجبين الذين سافروا إلى مونتيفيديو. «لنشكر الجميع، نحن إخوة، نأتي بحماس وليس الأمر سهلاً، أوروغواي بلد باهظ الثمن. لكن الجميع بذلوا جهدًا لإظهار هذا التورم غير المشروط للمنتخب الوطني البيروفي».