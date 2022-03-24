تقدم بيرو 3.7 طن من المخدرات المضبوطة في شهر ونصف

ليما, 23 مارس قدمت السلطات البيروفية يوم الأربعاء 3.7 طن من المخدرات التي تم ضبطها في عمليات مختلفة منذ 8 فبراير وأكدت من جديد أنها تتحمل «مسؤولية كبيرة» مكافحة الاتجار بالمخدرات. وقال الرئيس بيدرو كاستيلو خلال عرض المخدرات، الذي عقد في مقر مديرية مكافحة المخدرات (ديروندرو) التابعة للشرطة الوطنية البيروفية (PNP)، في ليما: «تتحمل الحكومة مكافحة الاتجار بالمخدرات بمسؤولية كبيرة». وأضاف الرئيس أن الاستيلاء على أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات «يعترف بإجراءات» وزارة الداخلية ويلزم الحكومة بتعزيز عمل الشرطة الوطنية. «مثلما نكافح المخدرات وتهريب المخدرات، دعونا نصنع قوة واحدة لمكافحة الجريمة. دعونا نواصل العمل من اجل خير البلاد». وفي هذا الصدد، قال كاستيلو إنه ينبغي تعزيز إجراءات أخرى لمكافحة الاتجار بالمخدرات، مثل تدمير مجمعات نقع أوراق الكوكا، والمواد الخام للكوكايين، ومهابط الطائرات السرية في منطقة الأمازون. حضر الرئيس عرض المخدرات برفقة وزراء الداخلية، ألفونسو شافاري؛ الدفاع، خوسيه لويس غافيديا؛ والتنمية والإدماج الاجتماعي، دينا بولوارتي. من جانبه، قال رئيس ديراندرو، ديني رودريغيز، إن الشرطة الوطنية الفلسطينية ضبطت حتى الآن هذا العام ما مجموعه 11.1 طن من المخدرات «باتباع سياسات دولة بيرو». وتشمل آخر المضبوطات مخابئ تم ضبطها في مناطق مثل الغابات المطيرة في أمازوناس ولوريتو، والغابات الجنوبية من كوزكو وتاكنا ومحطة كهرباء هوانوكو. واضاف رئيس ديراندرو ان الشرطة تستخدم ايضا تقنيات استخباراتية لمواجهة غسيل الاموال وضبط ممتلكات مهربى المخدرات وكذا تفكيك المنظمات العائلية والعشائر المخصصة لتجارة المخدرات على نطاق صغير. رئيس الدبل/rt