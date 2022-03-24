باولا أوتشوا متهم بالعنصرية ضد فرانسيا ماركيز

في صباح يوم 24 مارس، أثار جدل جديد الصحفية باولا أوتشوا، بعد الإدلاء بتعليق عنصري ضد فرانسيا ماركيز، وهي صيغة نائب الرئيس لغوستافو بترو للميثاق التاريخي.

أثناء حديثه على راديو بلو حول من ستكون صيغة نائب الرئيس فيديريكو غوتيريز، قال أوتشوا إن رئيس بلدية ميديلين السابق سيختار رجلاً، لأن أي صورة أنثوية ستكون «الطبقة السادسة جدًا» مقارنة بفرانسيا ماركيز، وهي امرأة من أصل أفريقي من أصل أفريقي من استخراج متواضع.

وقال أوتشوا بطريقة متعالية: «سيتعين عليه تسمية رجل لأنه إذا حصل على امرأة فسيبدو لطيفًا جدًا ولطيفًا جدًا وطبقة ستة جدًا مقارنة بفرنسا».

من بين ضحكات نيستور هومبرتو مارتينيز وغيره من أعضاء اللجنة، شكك فيليبي زوليتا في مقارنة أوتشوا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحفية كانت قريبة من حملة رودولفو هيرنانديز لتكون صيغة نائب الرئيس، ولكن الخلافات التي وجدت نفسها مغمورة، والتي هي في نهاية هذا المقال، أجبرتها على الانسحاب من الطموح.

ردت باولا أوتشوا فقط بإعادة تغريد التريل وقولها: «ربما لن أصوت لصالح بترو، لكنني أحب فرانسيا ماركيز». لم تسر هذه التصريحات بشكل جيد على الشبكات الاجتماعية، حيث انتشرت مئات التعليقات على تويتر متهمة باولا أوتشوا بأنها عنصرية:

أوتشوا العنصرية

أوتشوا العنصرية

أوتشوا العنصرية

اشتهرت الصحفية بسلسلة من الجدل على الراديو وفي أعمدتها. وكان أحدهم عندما طلب من الحكومة الوطنية عدم إعطاء الأولوية في التطعيم للمسنين، قائلاً: «هل من المنطقي إعطاء اللقاح أولاً بين أولئك الذين من المرجح أن يموتوا؟»

كما واصل عضو اللجنة الإذاعية التشكيك في تحديد الأولويات الممنوحة لكبار السن, قائلا إنه إذا لم يتم تطعيم الشباب والمراهقين الذين «لديهم حياة كاملة أمامهم» أولاً وقال إن هذه الفكرة تأتي من اقتراح من The Boston Globe, واحدة من أهم الصحف في الولايات المتحدة، التي كتبت مقالا بعنوان «اللقاح الأصغر سنا» يحدد فيه أهداف هذه المبادرة: لتعظيم كفاءة اللقاح وتقليل العدوى.

وكما أوضح أوتشوا في نصه، فإن الفكرة ستكون أن يكون «جيل الألفية»، المولود بين عامي 1980 و 1993، والجيل Z، الذي ينتقل من 93 إلى 2000، في الصف الأول، «المجموعتين الكبيرتين من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض وأولئك الأكثر مسؤولية عن انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم». بالإضافة إلى ذلك، قال إنه يمكن تنفيذ أيام التطعيم في المدارس والجامعات والأديرة والحرم الجامعي، مما من شأنه أن يبسط ويجعل التكلفة والعقبات أرخص في جميع أنحاء البلاد.

«هذا من شأنه أن يضع حدًا لـ» حفلات الكوفيد «والرومبا السرية، بينما سيتم إعطاء هواء جديد لصناعة الحياة الليلية - الحانات والمراقص ودور السينما والمسارح والمطاعم -» ويقترح أن تقوم هذه المساحات بتعديل روتينها لاستقبال الشباب الذين لديهم اللقاح بالفعل، ومع ذلك، فإن لم تتحدث الحكومة عن أي إمكانية للتمييز بسبب من لديه اللقاح أو لا يمتلكه.

في يونيو 2021، قال أوتشوا إنه يعتقد في بعض المناطق أن إعطاء حليب الثدي لمدة عام أو عامين هو من البلدان المتخلفة. في حديثه إلى المحطة، دافع الصحفي عن الحليب في جرة وأكد أنه لا توجد حقيقة واحدة وأن ميزة حليب الثدي هي أنه «اقتصادي للغاية».

لدي أربعة أطفال، ثلاثة ولدوا هنا وولد أحدهم هناك (الولايات المتحدة) وأخبرنا الشخص الذي ولد هناك طبيب الأطفال أنه يجب أن نبدأ في إعطائه مسحوق الحليب بعد ثلاثة أشهر، لأن هذه الحليب غنية للغاية، ولديها الكثير من الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات وهذا بالضبط ما يفعله هو أن الأطفال يمكن أن تتطور أسرع بكثير في الحجم.

ولكن واحدة من أكبر الخلافات وأكثرها تداعبيا وقعت خلال الإضراب الوطني لعام 2021، عندما سأل أوتشوا أحد أهم قادة بوينافينتورا، ليونارد رينتيريا، إذا لم يكن يعتقد أن سد الجسر الذي دخلت من خلاله 60٪ من البضائع كان ضررًا لا يمكن إصلاحه للبلاد. هذا الموقف أكسبه ردا غاضبا من الفنان الشاب الذي قال له «لا يمكن إصلاحه لمن، صحفي؟ (...) الشيء الوحيد الذي يهمك، مما سمعته للتو، هو أن البضائع تأتي وتذهب. ولكن من يفكر في السود والسود، والسكان الأصليين، والمستيزوس الذين هم هنا، يعملون بحيث يكون لديك كل وسائل الراحة في منزلك؟ من يفكر في ذلك؟ لذلك علينا أن نعمل على حساب أي شيء؟»

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