سقط صاروخ كوري شمالي 150 كم قبالة ساحل هوكايدو، شمال اليابان

طوكيو، 24 مارس سقط الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم في بحر اليابان على بعد حوالي 150 كيلومترا قبالة ساحل هوكايدو، إلى الشمال من الأرخبيل الياباني، كما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية عن اختبار بيونغ يانغ الجديد، الذي يعتقد أنه كان قذيفة باليستية عابرة للقارات (ICBM). وقال نائب وزير الدفاع ماكوتو اونيكى لوسائل الاعلام ان الصاروخ ضرب المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية غرب شبه جزيرة توشيما (محافظة هوكايدو) فى الساعة 15.44 بالتوقيت المحلى (6.44 بتوقيت جرينتش). وأشار نائب الوزير إلى أن الصاروخ كان سيطير لمدة 71 دقيقة، مشيراً إلى أنه بسبب خصائص الطيران المكتشفة، «يمكن أن يكون نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات». قطع الصاروخ مسافة 1100 كيلومتر ووصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 6000 كم، وفقًا للبيانات التي استشهد بها Oniki، الذي أبرز أيضًا أنه «أعلى بكثير» من إطلاق ICBM الأخير من قبل بيونغ يانغ في عام 2017. كما أشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أنه يعتقد أنه كان القاروسين-BM, والتي إذا تم تأكيدها ستكون أول اختبار من هذا القبيل منذ نوفمبر من ذلك العام وستؤكد استعداد بيونغ يانغ لتطوير أسلحة جديدة من هذا النوع. يقوم خفر السواحل الياباني بتحليل ما إذا كان الصاروخ يمكن أن يسبب أي ضرر للسفن اليابانية التي كانت تصطاد في المنطقة، بينما عقدت السلطة التنفيذية اليابانية اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع. وأضاف نائب الوزير الياباني، الذي أعرب أيضا عن «إدانة قوية» لطوكيو «هذا تهديد خطير لأمن اليابان، وبما أن الإطلاق لم يتم الإبلاغ عنه على الرغم من سقوطه في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهو عمل إشكالي وخطير للغاية بالنسبة لسلامة السفن أو الطائرات». يمثل هذا المقال نهاية الوقف الاختياري الذي فرضه النظام على إطلاق القذائف التسيارية للقذائف التسيارية من أجل التقريب بين المواقف قبل القمة الأولى التي عقدها في عام 2018 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وضع النظام الكوري الشمالي في مؤتمر الحزب الواحد 2021 خطة خمسية لتحديث الأسلحة تقف وراء المجموعة الحالية من تجارب الأسلحة (12 منذ بداية العام، رقم قياسي). رئيس آهغ-yk/أسب/إيغ