كوريا الشمالية تطلق قذيفة جديدة في بحر اليابان

سيول, 24 مارس أطلقت كوريا الشمالية اليوم «قذيفة مجهولة الهوية» في بحر اليابان (يسمى البحر الشرقي في الكوريتين), كما أفاد رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية (JCS). يوضح البيان الموجز لـ JCS الذي تم إرساله إلى الصحفيين فقط أن «كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في البحر الشرقي», بينما ذكرت الحكومة اليابانية أن القذيفة «يبدو أنها صاروخ باليستي». وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن الإطلاق تم حوالي 14.20 بالتوقيت المحلي (5.20 بتوقيت جرينتش) وأن القذيفة كانت ستسقط بالفعل في الماء، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان (EEZ). مع هذا الاختبار، هناك بالفعل 12، رقم قياسي، اختبارات من هذا النوع التي أجرتها حتى الآن هذا العام بيونغ يانغ، والتي، وفقا لواشنطن وسيول، تختبر في أحدث اختباراتها تكنولوجيا صاروخ باليستي جديد عابر للقارات (ICBM) يسمى Hwasong-17، والذي يحتمل أن يتمتع بنطاق أكبر والقوة التدميرية. ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد ثلاثة أيام فقط من اختبار النظام لنظام قاذفات صواريخ متعددة، حيث أطلق عدة قذائف في البحر الأصفر (يسمى البحر الغربي في كلتا الكوريتين)، وبعد أسبوع من إطلاق فاشل مرتبط على ما يبدو باختبارات هواسونغ-17. منذ فبراير، يختبر الجيش الكوري الشمالي نوعًا من المقذوفات - لم يحدد تصنيفه - من مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ، مشيرًا إلى أنه يختبر أنظمة لإطلاق قمر صناعي استطلاع جديد. تعتقد المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية أن كوريا الشمالية ستجري قريبًا اختبارًا كاملاً لـ Hwasong-17 متخفية على أنها «إطلاق فضائي»، كما فعلت في الماضي. وضع النظام الكوري الشمالي في مؤتمر الحزب الواحد 2021 خطة خمسية لتحديث الأسلحة تقف وراء خط الاختبارات الحالي. وفي الوقت نفسه، رفضت دعوات الولايات المتحدة للحوار في وقت لم تقم فيه البلاد، التي لا تزال مغلقة تمامًا بسبب الوباء، بتطعيم أحد مواطنيها بعد، مما يجعل من غير الممكن عقد اجتماعات دبلوماسية عالية المستوى وجهاً لوجه. رئيس asb/ahg/ig