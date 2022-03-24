حلف شمال الأطلسي يحذر من أن الهجوم الكيميائي في أوكرانيا سيغير صراع الطبيعة

بروكسل, 24 مارس حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الخميس من أن هجوما كيميائيا روسيًا في أوكرانيا «سيغير بشكل كبير طبيعة» الحرب التي تشن هناك ويمكن أن يؤثر أيضًا على دول الحلفاء المجاورة, دون الرغبة في الدخول في ما إذا كان سيسبب رد فعل دفاعي من قبل التحالف. وصرح ستولتنبرغ للصحافة لدى وصوله الى القمة الاستثنائية لقادة الحلف لمعالجة الازمة فى اوكرانيا «اننى لن اتكهن بما يتجاوز حقيقة ان الناتو مستعد دائما للدفاع عن اى نوع من الهجمات ضد دولة متحالفة وحمايته والرد عليه». وقال ستولتنبرغ انه سأل عما اذا كان الناتو سيعتبر استخدام الاسلحة الكيماوية فى اوكرانيا هجوما على اى عضو فى المنظمة. «لن أتكهن بما يتجاوز القول بما يلي: أي استخدام للأسلحة الكيميائية من شأنه أن يغير كثيرا طبيعة الصراع، وسيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيكون له عواقب واسعة النطاق وخطيرة». وأضاف السياسي النرويجي أن «خطورة استخدام الأسلحة الكيميائية هي بالطبع أكثر وضوحا مع العلم أن هناك خطر التلوث حيث تتوسع هذه المواد الكيميائية إلى مناطق أكبر، وحتى تصل إلى أراضي الناتو». في هذه القمة، يأمل الحلفاء في معالجة المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك توفير المعدات للحماية من التهديدات الكيميائية أو البيولوجية أو حتى النووية المحتملة. ويساور التحالف القلق إزاء إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في أوكرانيا بعد ما يعتبره «ادعاءات كاذبة» لموسكو بأن كييف تنتج أسلحة كيميائية، الأمر الذي قد يكون وسيلة لخلق «ذريعة» لروسيا لاستخدام هذه الأسلحة. بالاضافة, كجزء من ردهم الفوري على الغزو الروسي لأوكرانيا, يخطط قادة الناتو اليوم لإعطاء موافقتهم على إعلان أربع كتائب جديدة متعددة الجنسيات ستكون موجودة في المجر, رومانيا, سلوفاكيا وبلغاريا وستنضم إلى تلك الموجودة بالفعل في بولندا ودول البلطيق منذ ذلك الحين 2017. على المدى الطويل، يستعد التحالف أيضًا لمراجعة قدراته الردع والدفاعية. قال Stoltenberg أيضًا أنه «يجب القيام بالمزيد، وبالتالي، نحتاج إلى استثمار المزيد». وقال «ان هناك احساسا جديدا بالالحاح وآمل ان يوافق القادة على تسريع الاستثمار فى الدفاع للوفاء بالتزامنا بزيادة الاستثمار فى الدفاع». وردا على سؤال حول الصحة النفسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب ستولتنبرغ بأن الرئيس ارتكب «خطأ كبيرا، وهو شن حرب ضد دولة مستقلة وذات سيادة». وقال «لقد قللت من شأن قوة السكان الاوكرانيين وشجاعة السكان الاوكرانيين والقوات المسلحة، ومن ثم فإنهم يواجهون ايضا مقاومة اكثر بكثير مما توقعوا». وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه حلفاء الناتو لأوكرانيا، أكد الأمين العام أن المنظمة عبر الأطلسي لن ترسل قوات أو طائرات إلى الجمهورية السوفيتية السابقة لأنها تتحمل «مسؤولية» أن الصراع «لا يتصاعد خارج أوكرانيا». وشدد على أن «ذلك سيسبب المزيد من المعاناة والموت والدمار»، موضحا أن فرض منطقة حظر الطيران على أوكرانيا التي تدعو إليها كييف سيعني «هجمات واسعة النطاق على أنظمة الدفاع الجوي الروسية في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وأيضا الاستعداد لإسقاط الطائرات الروسية». وحول الصين، حليف روسيا الذي يحافظ على موقف غامض من الصراع الحربي، حث ستولتنبرغ بكين على «الانضمام إلى بقية العالم في إدانة واضحة للغزو الروسي لأوكرانيا وعدم تقديم الدعم السياسي، وبطبيعة الحال، لا دعم مادي للغزو الروسي لأوكرانيا». وانتهت فترة ولاية ستولتنبرغ كأمين عام فى سبتمبر، بيد ان الحرب فى اوكرانيا ولدت جدلا حول ما اذا كان بامكانه البقاء فى منصبه لفترة اطول. وقال السياسي اليوم إنه سيترك القرار بشأن تمديد فترة ولايته إلى الحلفاء الثلاثين. رئيس إبريق ريا/قط/آه (صورة) (فيديو)