طالب مورينا في CDMX بأن توقف INE «مضايقة» كلوديا شينباوم

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

توماس بليغو كالفو، رئيس حركة التجديد الوطني (مورينا) في عاصمة البلاد، طالب بأن المعهد الوطني للانتخابات «وقف المضايقات»، ضد رئيس حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم، بسبب الاشتباكات المختلفة التي تعرضت لها مع الهيئة بسبب استشارة إلغاء الانتداب.

اتهمت زعيمة حزب الكرز في CDMX الهيئة الانتخابية بالحد من تعبير رئيس العاصمة، لأنه، وفقا لتصريحاتها، «هناك تناقض في ما تأمر به» بسبب التغييرات في تعريف نطاق مفهوم الدعاية الحكومية، التي مكنت بها الموظفين العموميين من التحدث عن المشاورة الشعبية التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. (AMLO).

«تلتزم INE بمقاطعة عملية إلغاء التفويض. يجب أن نتذكر أنه بفضل ضغوط المجتمع المدني والرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سيتم الاستفتاء، لأنهم لم يرغبوا في ذلك»، قال بليغو كالفو.

أطلق توماس بليغو كالفو نفسه ضد INE دفاعًا عن رئيس حكومة CDMX (الصورة: CDMX)

وأشار أيضا إلى أن تصرفات المعهد الوطني للانتخابات والمعهد الانتخابي في مكسيكو سيتي ليست محايدة، لأنها تسعى إلى جعل الممارسة الديمقراطية «تفشل». ومع ذلك، أضاف توماس بليغو أنه في مناسبات سابقة دعوا حزب العمل الوطني (PAN) لمهاجمة الرئيس التنفيذي بمواقعهم «لوبيز أوبرادور يشكل خطرًا على المكسيك» في الانتخابات الرئاسية لعام 2006، ووفقًا لبياناتهم، «قرروا الصمت».

«إن INE و IECM لا ينشرون، ولا يبلغون، ولا يتصلون، ولا يسمحون لأي شخص بالقيام بذلك، لأنهم ملتزمون بفشل الاستفتاء. وقال رئيس حزب الكرز في CDMX إن INE وقح للغاية.

في الآونة الأخيرة، طالبت رئيسة الحكومة INE مرة أخرى بحذف الوظائف من شبكاتها الاجتماعية، كجزء من التدابير الاحترازية ضدها لتنفيذ الدعاية الحكومية خلال فترة الحظر الانتخابي بسبب إلغاء الانتداب.

من المقرر إجراء استشارة إلغاء الانتداب في 10 أبريل (الصورة: أندريا مورسيا/CARTOSCURO.COM)

من خلال حسابها الرسمي على تويتر، علقت رئيسة العاصمة بأنها ستلتزم بالإجراءات المفروضة عليها؛ ومع ذلك، أشارت إلى أنها ستطعن مرة أخرى في الحكم الذي اعتبرته «جزئيًا ومفرطًا».

«اليوم تلقيت وظيفة جديدة من @INEMexico مما أجبر على حذف منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتقدون أنها دعاية. أنتقل إلى تنزيل الشبكات ولكننا سنتحدى لأننا نعتبرها جزئية ومفرطة. مرة أخرى، كتب Sheinbaum على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 22 مارس. ورافق بتصريحاته نسخة من الرسالة التي أرسلتها إليه الهيئة الانتخابية، والتي كان من الممكن أن يقرأ فيها أنه متهم بعدم الامتثال للتدابير الاحترازية التي سبق إصدارها.

تجدر الإشارة إلى أنه في 18 مارس، طبقت لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة لـ INE تدابير احترازية جديدة للانتهاكات في معايير الدعاية الحكومية والترويج غير السليم لإلغاء الانتداب.

أمرت INE AMLO بحذف مؤتمرها الصباحي خلال افتتاح AIFA (الصورة: الرئاسة)

خلال الجلسة الإلكترونية، أوضح مستشارو الانتخابات أنه على الرغم من «المرسوم»، لم تقرر الغرفة المتخصصة للمحكمة الانتخابية التابعة للاتحاد القضائي (TEPJF) ولا محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) بعد ما إذا كانت التدابير الجديدة ستطبق في الوقت الحالي العملية الانتخابية، لذلك يستمر المعهد في العمل وفقًا للتشريعات الحالية.

ولم يكن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي تلقى تدبيراً احترازياً، لأن لجنة التعليم الوطني أمرت لوبيز أوبرادور بسحب المؤتمر الصحفي الذي عقد من مطار فيليبي أنغيليس الدولي وأي مواد تنشر افتتاح وتشغيل هذا الأخير.

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