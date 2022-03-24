تقدر Microsoft أنه سيكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة للأمن السيبراني بحلول عام 2025

واشنطن، 23 مارس، أصدرت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات الأمريكية دراسة يوم الأربعاء تقدر فيها أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني في العالم، بزيادة قدرها 350 في المائة على مدى ثماني سنوات. أشارت شركة ريدموند (ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية) إلى أنه لا يوجد حاليًا عدد كافٍ من الأشخاص في سوق العمل لديهم مهارات الأمن السيبراني اللازمة لملء الوظائف الشاغرة، وأن هذه المشكلة ستصبح أسوأ على مر السنين. ومن بين المخاطر الرئيسية، أشار التقرير إلى اضطرابات سلسلة التوريد وهجمات «برامج الفدية» أو مدفوعات الفدية الرقمية، وأكد أن مجرمي الإنترنت أصبحوا متطورين ومتنوعين للغاية. في محاولة لسد فجوة العمل هذه، أعلنت Microsoft بالفعل في أكتوبر الماضي عن حملة لتشجيع اكتساب مهارات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، والتي ستتوسع الآن إلى 23 دولة أخرى. ومن بين الدول الجديدة البرازيل وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل واليابان وغيرها. وقالت الشركة: «كما هو الحال مع برنامجنا في الولايات المتحدة، فإن أحد أهدافنا هو ضمان حصول السكان المستبعدين تقليديًا على الفرصة لدخول القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك النساء». في حالة كولومبيا المحددة، ستدعم شركة ريدموند مبادرة حكومية لزيادة قدرتها الوطنية على الأمن السيبراني، بما في ذلك تنفيذ برامج التدريب المهني في مجالات مثل الأمن الرقمي وأمن المعلومات والأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتعاون مع دائرة التعلم الوطنية، وهي مؤسسة عامة كولومبية تقدم تدريبا مهنيا مجانيا لملايين الكولومبيين؛ ومع جامعة لوس أنديس، وهي جامعة خاصة رئيسية في كولومبيا؛ ومع المنظمات غير الحكومية المحلية. رئيس

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