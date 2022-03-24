تلقت المكسيك ما يقرب من 70 مليون دولار من السياحة الغواتيمالية في عام 2021

تلقى مكسيكو سيتي 23 مارس المكسيك ما يقرب من 70 مليون دولار من السياحة الغواتيمالية في عام 2021، بالإضافة إلى البلاد، وصل 62,395 سائحًا عن طريق الجو، من دولة أمريكا الوسطى، 62,395 سائحًا، قال الأربعاء رئيس وزارة السياحة، ميغيل توروكو. وأشار المسؤول في بيان إلى أنه في عام 2021، استحوذ المسافرون من غواتيمالا على «إنفاق سياحي قدره 69.99 مليون دولار» في المكسيك، بزيادة قدرها 81.5٪ مقارنة بما تم جمعه في عام 2020. وقد عرض هذا الرقم من قبل توركو خلال اجتماع مع السفير المكسيكي في غواتيمالا، روميو رويز أرمينتو، والذي تم تقديمه بهدف «مناقشة استراتيجيات لزيادة التبادل السياحي بين الدول الشقيقة، المكسيك وغواتيمالا». وعلق الاجتماع على أن أكثر من 62,395 سائحًا وصلوا جوا من غواتيمالا يمثلون زيادة بنسبة 60.5٪ مقارنة بأولئك الذين وصلوا خلال عام 2020. وضع الرقم غواتيمالا في المركز التاسع عشر في ترتيب الدول التي تزور المكسيك. من ناحية أخرى، قال Torruco إنه وفقًا لدليل الخطوط الجوية الرسمية (OAG)، من المقرر أن يكون 370,627 مقعدًا في عام 2022 من غواتيمالا إلى المكسيك، وهذا سيكون أكثر بنسبة 117٪ مما كان عليه في عام 2021 عندما تم تحديد 170,799 مقعدًا. وأشار إلى أن شركات الطيران الرئيسية التي كانت تدير الطرق بين المكسيك وغواتيمالا في عام 2021 هي طيران المكسيك وفولاريس وTransportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines)، والتي شكلت معًا 97٪ من العرض، من يناير إلى ديسمبر 2021. قال المسؤول إنه قبل الوباء، في عام 2019، وصل 160166 سائحًا من غواتيمالا جواً، ولكن في عام 2020 كان هناك انخفاض بنسبة 75.7٪. من حيث الإنفاق السياحي، بلغت السياحة الغواتيمالية 160.38 مليون دولار للمكسيك في عام 2019، ولكن بحلول عام 2020 كان هناك انخفاض بنسبة 76٪، وفقا لما ذكره توركو. في بداية فبراير، تم افتتاح طريق كانكون - فلوريس، غواتيمالا، وهو وصلة جوية لتعزيز جسور الاتصال في عالم المايا. رئيس jmrg/ia/نسخة (صورة)