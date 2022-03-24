الرجل الذي اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي يقيم حفلة قبل «الذهاب إلى السجن»

ميامي، 24 مار آدم جونسون، الذي انتشرت صورته في جميع أنحاء العالم عندما كان خلال الهجوم على الكابيتول الأمريكي الذي طرحه مع منبر رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، سينظم حفلة قبل دخول السجن لقضاء عقوبة السجن لمدة 75 يوما. يقول جونسون في مكالمته على فيسبوك، التي جمعتها وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس: «تعال وساعدني في الاحتفال بجمعة الجمعة الأخيرة من الحرية قبل أن أذهب إلى السجن بتهمة مؤسفة في التاريخ». ومن المقرر أن تقام الحفلة في 1 أبريل في مكان برادنتون بولاية فلوريدا الذي يدعي أنه «جنة استوائية»، مع أرصفة القوارب وملعب للكرة الطائرة الشاطئية. أصبحت صورة جونسون المبتسم واحدة من أكثر الصور المنشورة بين جميع الصور التي التقطت خلال أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مبنى الكابيتول في أحداث خلفت خمسة قتلى. تم القبض على الرجل بعد بضعة أيام وأطلق سراحه بكفالة, متهم بالدخول أو البقاء في مبنى مقيد الوصول دون سلطة قانونية, سرقة ممتلكات الحكومة, والدخل العنيف والسلوك غير المنضبط في مبنى الكابيتول. يبدو أن جونسون يأخذ الأمر بروح الدعابة وسؤال مع سؤال خبيث في نفس المكالمة حول ما إذا كان الزي الموصى به هو بذلة مخططة برتقالية أو سوداء وبيضاء شائعة في سجون الولايات المتحدة, يراهن مؤيد ترامب على الخيار الثاني لأنه «أفضل مع نوع بشرتي». وقال فى توصية اخرى للحزب «اذا كان هذا هو اول حزب سجن لك وتتساءل عما يجب احضاره فان السكاكين والملفات وبطاقات الهاتف تحظى دائما بالتقدير». الاجتماع، الذي تم تصنيفه على أنه مفتوح للجمهور، أكد 32 شخصًا فقط حضورهم، بينما كان 34 آخرين مهتمين. في نوفمبر الماضي، توصل جونسون إلى اتفاق مع المدعين العامين واعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة من أول جريمة منسوبة إليه. كجزء من العقوبة، سيتعين على هذا المقيم في فلوريدا وأب لخمسة أطفال أيضًا أن يخدموا 200 ساعة من خدمة المجتمع ودفع غرامة. رئيس abm/لسي/ليرة لبنانية