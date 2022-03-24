تتوقع لويزا فرناندا دبليو و بايب بوينو طفلهما الثاني

لويزا فرناندا دبليو و بايب بوينو هما من أكثر الأزواج شهرة في المعرض الوطني، وهذا هو السبب في أن ولادة ابنهما ماكسيمو جيرالدو كاتانيو أصبحت واحدة من أكثر الموضوعات التي تم الحديث عنها بين متابعيهم، حتى قبل وصول الأصغر إلى العالم، قبل أكثر من عام بقليل.

وعلى الرغم من أن المشاهير لم يتمكنوا إلا من الاستمتاع بهذه المرحلة كآباء قليلاً، يُقال إن طفلهم الثاني سيكون بالفعل في الطريق.

بدأت نسخة طفل جديد في عائلة Giraldo Cataño تكتسب قدرًا كبيرًا من القوة بين الفضوليين، بعد نشر البرنامج الترفيهي «أعرف كل شيء» على Instagram، وهو جزء من مقابلة أجروها معها مؤخرًا، والتي تبدو فيها غير مريحة جدًا مع بطنها وتحاول إخفاءه من الكاميرات.

«انتبه لي كولومبيا! على ما يبدو، هناك امرأة حامل مشهورة: لويزا فرناندا دبليو تتوقع طفلها الثاني للفنان بايب بوينو»، قالت وسائل الإعلام.

كانت ردود الفعل فورية، حيث فاجأت الأخبار الكثيرين، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤثر من أنتيوكيا نفى مؤخرًا شائعات مماثلة، بحجة أن لديها الآن بضعة أرطال إضافية وأصبح ذلك ملحوظًا في شخصيتها.

النسخة التي قدمتها «أعرف كل شيء» تأخذ قوة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه من المهم لويزا فرناندا دبليو أن تأخذ بعض الوقت لاستيعاب هذا النوع من الأخبار قبل جعلها علنية، كما كررت في عدة مناسبات.

«لا أفهم لماذا هناك أشخاص لا يسمحون للمرأة الحامل بالعيش في عمليتها الهادئة، أي أن هناك نساء حوامل لا يخفين حملهن، ولكنهن يرغبن ببساطة في التأكد من أن عمليتهن في الأشهر الأولى على ما يرام، وأن طفلهن يأتي في حالة ممتازة ليتمكن من ذلك التواصل مع الأخبار... حقيقة أنهم لا ينقلون ذلك من قبل لا يعني أنهم يخفون الحمل».

كما أوضحت لويزا فرناندا دبليو على شبكاتها الاجتماعية، كل شيء نتيجة السنوات العشر التي مرت منذ أن خضعت لعملية جراحية على ثدييها لأول مرة، وعلى الرغم من أنها اضطرت إلى إجراء التغيير من قبل، إلا أن الوباء منعها من تنفيذ هذه العملية.

لكنه لم يكن مجرد تغيير الطرف الاصطناعي، لأنه كما كشفت هي نفسها في ذلك الوقت، اغتنمت الفرصة لزيادة حجم السيليكون.