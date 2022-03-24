«القانون والعقل إلى جانبهم»: خرج فوكس دفاعًا عن INE ودعم لورينزو كوردوفا

تحدث الرئيس المكسيكي السابق فيسنتي فوكس كيسادا عن الاشتباكات بين أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) مع المعهد الوطني للانتخابات (INE) في ضوء عملية إلغاء الانتداب التي ستجرى في 10 أبريل. وبهذه الطريقة، استخدم السياسي البالغ من العمر 79 عامًا حسابه الرسمي على تويتر للدفاع عن السلطة الانتخابية التي تنظم استشارة المواطنين ولدعم مستشاره الذي يرأس الجلسة، لورنزو كوردوفا فيانيلو.

«دعونا جميعًا ندافع عن INE. القانون والعقل في صفك! الغش والمغتصب نعرف جميعا من هو: لوبيز، مع كل كلماته»، كتب الرئيس السابق. ورافق تعليقه مقطع من محادثة أجراها كوردوفا فيانيلو مع الصحفي جي خواكين لوبيز دوريغا، وصف فيها جميع الجهات الفاعلة التي روجت لإلغاء الانتداب على الرغم من الحظر الانتخابي بأنها «تغش». وقال الرئيس: «إذا استمرت الفخاخ، فإن الشيء الوحيد الذي سيتم استفزازه هو إبعاد المواطنين عن صناديق الاقتراع».

دعا فيسنتي فوكس كيسادا لدعم INE (الصورة: تويتر/ @VicenteFozQue)

على الرغم من حقيقة أنه تم إنشاء فترة إغلاق الانتخابات من 4 فبراير حتى يوم التشاور مع المواطنين، فإن العديد من قادة الدولة وأعضاء Movimiento Regoneración Nacional (Morena)، وهو فصيل سياسي أسسه Tabasqueño في عام 2011، على مرأى من INE لأنهم قادوا أو قامت بأعمال دعاية حكومية لممارسة المشاركة الديمقراطية, لأنها نشرت أعمال و إنجازات لوبيز أوبرادور من خلال الشبكات الاجتماعية أو في المناسبات العامة.

«(الغشاشون) هم جميع الجهات الفاعلة العامة التي لديها حظر في القانون والذين ينتهكون القانون. إنهم جميعًا أولئك الذين يضعون القواعد واليوم لا يحبونها ويسخرون منها. إن كل أولئك الذين ليس لديهم التزام ديمقراطي هم الذين صدرت لهم تدابير احترازية مرارًا وتكرارًا، والذين صادقت عليهم المحكمة الانتخابية والذين أكدوا النسيج الديمقراطي»، قال لورينزو كوردوفا.

انتقد فيسنتي فوكس كيسادا AMLO بعد افتتاح AIFA (الصورة: تويتر/ @VicenteFoxQue)

في هذا الصدد، خلال فترة ما بعد ظهر يوم 23 مارس، أعطت نفس لجنة INE فترة ثلاث ساعات لوبيز أوبرادور، وكذلك المنسق العام للتواصل الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، خيسوس راميريز كويفاس، لتنفيذ «الإجراءات والإجراءات والخطوات اللازمة حذف الملفات الصوتية والنسخ السمعية والبصرية وstenographic للمؤتمر»، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، 21 مارس في مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA) خلال افتتاحه، وهو الوضع الذي وصفته فوكس بأنه «عقوبة مثالية».

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشكاوى أشارت إلى أن المرسوم الأخير الذي وافق عليه كونغرس الاتحاد لإعادة تفسير مفهوم الدعاية الحكومية لا ينطبق في عملية إلغاء الولاية الحالية، لأنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بالنسبة للعمليات الانتخابية التي لم تبدأ.

كما استخدم فوكس كيسادا حسابه الرسمي على تويتر لإرسال رسالة إلى رئيسة حكومة مكسيكو سيتي (CDMX)، كلوديا شينباوم باردو، التي كانت على مرأى من INE لنشر منشورات لدعم AMLO على وسائل التواصل الاجتماعي. «Sheinbaum، أنت مغتصب متسلسل عريق. الامتثال للقانون الذي وافق عليه أصدقائك «، كتب الرئيس السابق بعد أن أشار الرئيس المحلي إلى أن المعهد الذي يرأسه كوردوفا فيانيلو لديه «علامة تجارية شخصية» من جانب INE والمعارضة التي قدمت شكاوى ضده.

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