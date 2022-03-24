كيشيدا تدرس العقوبات الجديدة على بيونغ يانغ بعد إطلاق الصاروخ الأخير

طوكيو، 24 مارس، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم إنه سيسعى للحصول على تعاون من مجموعة السبع في إدانة إطلاق كوريا الشمالية الجديد لقارة الصواريخ، فضلا عن رفع فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ولدى وصوله الى بروكسل للمشاركة فى قمة مجموعة السبعة يوم الخميس, قال الزعيم اليابانى ان اختبار الاسلحة الكورى الشمالى الاخير «متهور» و «غير مقبول», متحدثا الى وسائل الاعلام اليابانية. أطلقت كوريا الشمالية اليوم ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، سقط على بعد 150 كيلومترًا قبالة ساحل هوكايدو، شمال الأرخبيل الياباني وفي مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية. هذا هو الاختبار الأول من نوعه منذ ما يقرب من خمس سنوات من قبل بيونغ يانغ، وبما أنه من القارات القارية، فإنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما لاحظت كيشيدا. وقال كيشيدا «سنتخذ اجراءات من الان فصاعدا، بما في ذلك العقوبات، بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية»، الذي اعرب ايضا عن نيته «التماس تعاون وثيق» مع مجموعة السبع في الرد على اختبار كوريا الشمالية الجديد. كما حذر من ان تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية «تتحسن وتتطور بشكل متزايد»، مؤكدا الحاجة الى «اجراءات لحماية الشعب اليابانى». وصل كيشيدا الى بروكسل يوم الخميس للمشاركة فى قمة اعضاء مجموعة السبعة التى عقدت فى العاصمة البلجيكية حول الحرب فى اوكرانيا مستفيدة من وجود معظمهم فى اجتماع قادة الناتو. قطع الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم الخميس مسافة 1100 كيلومتر ووصل إلى أقصى ارتفاع يزيد عن 6000 كم، وفقًا للبيانات التي سجلتها وزارة الدفاع اليابانية، والتي تظهر ارتفاعًا أعلى بكثير من إطلاق القذيفة الأخير للقذائف من قبل بيونغ يانغ في عام 2017. يمثل هذا المقال نهاية الوقف الاختياري الذي فرضه النظام على إطلاق القذائف التسيارية للقذائف التسيارية من أجل التقريب بين المواقف قبل القمة الأولى التي عقدها في عام 2018 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وضع النظام الكوري الشمالي في مؤتمر الحزب الواحد 2021 خطة خمسية لتحديث الأسلحة تقف وراء المجموعة الحالية من تجارب الأسلحة (12 منذ بداية العام، رقم قياسي). رئيس آهغ-yk/أسب/إيغ