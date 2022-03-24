جون رام وسيرجيو غارسيا يبدآن مباراة WGC Play بالفوز

بدأ لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية) و 23 مار الإسبان جون رام وسيرجيو غارسيا يوم الأربعاء بفوزه في بطولة العالم للجولف - ديل تكنولوجيز ماتش بلاي، التي تستمر حتى يوم الأحد في أوستن (تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية). فاز رام، رقم واحد في العالم، على الكولومبي سيباستيان مونيوز 4-2. من جانبه، هزم غارسيا الأمريكي جيسون كوكراك بفارق 4 و 3. «الظروف لم تكن سهلة. كان هناك القليل من الرياح، مثل هبوب الرياح (...)، ولكن بشكل عام كنت صلبة للغاية»، قال غارسيا في تصريحات تم جمعها على الموقع الرسمي لجولة PGA. في اليوم الثاني، سيواجه رام الأمريكي كاميرون يونغ يوم الخميس بينما سيواجه غارسيا الأمريكي كولين موريكاوا، رقم 2 في العالم. يحاول كل من رام وغارسيا الفوز باللقب الأول للاعب غولف إسباني في واحدة من البطولات الأربع التي تشكل بطولة العالم WGC، وهو أمر لا يزال يقاومه. كان بيسكايان في المركز الثاني في هذه البطولة نفسها في عام 2017 والثالث في بطولة WGC في عامي 2017 و 2020. لمس الرجل من كاستيلون الانتصار في سانت جود دعوة 2014، حيث احتل المركز الثاني خلف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، وثلاث مرات في المركز الثالث في بطولة WGC، في 2005 و 2007 و 2013. يتنافس ما مجموعه 64 لاعبًا في البطولة مقسمة إلى 16 مجموعة من أربعة (رام في المجموعة الأولى مع الأمريكيين باتريك ريد وكاميرون يونغ والكولومبي سيباستيان مونيوز بينما غارسيا في المجموعة الثانية مع الأمريكيين كولين موريكاوا وجيسون كوكراك والسكتلندي روبرت ماكنتاير). إنهم يلعبون جميعًا ضد الجميع من الأربعاء إلى الجمعة بنقطة واحدة للفوز والنصف في القرعة. يذهب الفائزون الستة عشر لكل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب من جولة 16. ستلعب الجولة 16 صباح السبت والرابعة في نفس اليوم بعد الظهر. يبدأ يوم الأحد مع الدور قبل النهائي وينتهي بالنهائي والمباراة للمركز الثالث. رئيس دفب/مسب