جونسون سيعلن عن شحن 6000 صاروخ جديد إلى أوكرانيا

لندن, 23 مارس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الخميس حزمة مساعدات عسكرية ومالية جديدة لأوكرانيا خلال قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبعة, والتي تشمل إرسال 6000 صاروخ إضافي للجيش الأوكراني. سيكشف جونسون أنه مع 6000 صاروخ جديد، بما في ذلك قذائف مضادة للدبابات، تضاعف المملكة المتحدة إمداداتها من هذه الأسلحة إلى أكثر من 10،000. في الوقت الحالي، قامت السلطات البريطانية بالفعل بتزويد الجيش الأوكراني بـ 4,000 سلاح مضاد للدبابات، بما في ذلك صواريخ NLAW و Javelin، التي يمكن أن يطلقها شخص واحد من كتفه والتي يقول المحللون إنها أحدثت فسادًا بين القوات الروسية. كما يتم توفير صواريخ Starstreak المضادة للطائرات، حتى تتمكن القوات الأوكرانية من صد هجمات الطيران الروسي. كما ستخصص المملكة المتحدة 25 مليون جنيه (30 مليون يورو) كدعم مالي للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه (480 مليون يورو) التي تم الالتزام بها بالفعل للمساعدات الاقتصادية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيخصص «رئيس الوزراء» 4.1 مليون جنيه (4.9 مليون يورو) للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، كجزء من محاولة ضد التضليل في روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن داونينج ستريت، مكتب رئيس الوزراء. «(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يفشل بالفعل في أوكرانيا. لكن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقلل روسيا المدن والبلدات الأوكرانية إلى الغبار. ستعمل المملكة المتحدة مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وتعزيز دفاعاتها»، قال جونسون، وفقا للبيان. وبالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، فإن المجتمع الدولي «يواجه خيارا» بين «الحفاظ على شعلة الحرية حية والمخاطرة بانجرفها في أوروبا والعالم».