ترسل إيزابيل أسيفيدو رسالة توثيقية إلى كريستيان دومينغيز وتؤكد أنها انتهت معه لانتقاد علاقتهما

هل كانت كلها كذبة؟ ظهرت إيزابيل أسيفيدو في برنامج Magaly Tv: La firma للحديث عن الأسباب الحقيقية لانتهاء علاقتها مع كريستيان دومينغيز. وفقًا لـ cumbiambero، انتهى بهم الأمر لأن الراقصة لم تكن تريدني أن أرى الابن الذي أنجبتها مع كارلا تارازونا.

نفى المؤثر اتهامات رسام الرسوم المتحركة من أمريكا هوي وأشار إلى أنها انتهت معه لأنها سئمت من الهجمات المستمرة التي تلقتها علاقته، وأنها بدأت بالفعل في عدم الثقة به.

« انتهى بي الأمر معه لأنه تعبني، تعبت من حمل حقيبة ظهره، قلت له، لكنه يريد أن يحملني المسؤولية عن أفعاله التي يجب أن أفترض كأب، بدلا من ذلك يقول أن كل شيء كان عن الطفل ،» قال.

كشفت إيزابيل أسيفيدو أيضًا أن سببًا آخر لإنهاء علاقتها مع cumbiambero هو الهجمات المستمرة التي تلقتها من كارلا تارازونا، حيث أنها في كل مرة يمكنها الخروج للتحدث على شاشة التلفزيون أنها دخلت في علاقتهما وهذا لم يتغير على مر السنين.

في وقت آخر, اعترفت «Chabelita» بأنها أصبحت مشبوهة من كريستيان دومينغيز, لدرجة الوصول إلى هاتفه الخلوي لمراجعة المحادثات التي أجراها من خلال Instagram مع بعض الفتيات. وأكدت أنه في حين أنها لم تؤكد الخيانة الزوجية، إلا أنها لاحظت أن هناك بعض المغازلة مع نساء لا تعرفهن.

« لقد وجدت بعض الرسائل، لا أعرف من كانت تلك الفتاة، ولكن على Instagram وجدت، كانت تغازل . ثم أخبرني شخص قريب مني أنه كان يغازل شخصًا ليس شريكه للتصرف, بصرف النظر عن ذلك, كانت والدة ابن كريستيان أيضًا معركة مستمرة,» هو أضاف.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الراقصة مع محاميها إلى أنهم أرسلوا رسالة توثيقية إلى مضيف التلفزيون لتصحيحها، لأن ما قالته على شاشة التلفزيون لم يكن الأسباب الحقيقية لانفصالها بعد ثلاث سنوات من العلاقة الرومانسية.

العثور على ساعة باميلا فرانكو

أشارت إيزابيل أسيفيدو إلى أنه في اليوم الذي أجروا فيه كريستيان دومينغيز مع باميلا فرانكو، لم يجرؤ كومبيامبيرو إلا على الكشف عن انفصالهما. أيضا، بعد بضعة أيام ذهب لالتقاط الأشياء التي كان لديه في قسم cumbiambero وحصل على مفاجأة.

«خرج ليقول إنه انتهى معي واكتشفت للتو على شاشة التلفزيون، لم يكن هناك اتفاق متبادل على القول بأننا انتهينا. لقد انتهيت من ذلك ولكن كان لا يزال عليه ان يخبرني».

«كانت ملابسي في منزله، وأراد مني أن أعيش معه لكن أمي أخبرتني «لن تذهب حتى يطلق» ذهبت إلى منزلها في ذلك اليوم، وأخرجت كل أشيائي ووجدت ساعة في حمامها، كانت ساعتها (باميلا فرانكو) لأنني رأيتها في بعض صور».

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