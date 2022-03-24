Invasion of Ukraine LIVE: International Atomic Energy Agency warned of active fires near Chernobyl plant

إنه الشهر الأول منذ بدء هجمات روسيا على أوكرانيا دون أي دليل على التراجع في ادعاءات فلاديمير بوتين.

وفي يوم الخميس، من المتوقع أن تلتقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤها في مجموعة السبعة والناتو بنية تنسيق عقوبات جديدة ضد موسكو.

وقد قدر الناتو يوم الاربعاء ان ما بين 7 الاف و 15 الف جندي روسي لقوا مصرعهم خلال اربعة اسابيع من القتال في اوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قيدت السلطات الروسية الوصول إلى الخدمة الإخبارية لمحرك البحث الأمريكي جوجل في روسيا، معتبرا أنه يحتوي على معلومات خاطئة حول «العملية العسكرية الخاصة» التي أطلقها الكرملين في أوكرانيا.

بعد الشهر الأول من عدوان الكرملين، حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي المواطنين في جميع أنحاء العالم على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على غزو روسيا لبلدهم.

بعد ذلك، دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي: (التوقيت الأوكراني، GMT+2):

الخميس 24 مارس:

2:30: حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن فرقة الإطفاء في مدينة تشيرنوبيل أطافت أربعة حرائق غابات وأنه لا تزال هناك فاشيات نشطة بالقرب من المحطة النووية في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المدير العام للمنظمة رافائيل غروسي في بيان ان «الهيئة التنظيمية ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي انها تراقب عن كثب الوضع في منطقة الحظر التابعة لمحطة الطاقة النووية قبل موسم الاطفاء السنوي، عندما تحدث حرائق عفوية في كثير من الاحيان في المنطقة».

وفيما يتعلق باتفاق محتمل للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة الفنية في المنشآت النووية الأوكرانية، أشار غروسي إلى أنه مستعد للذهاب «فورا» إلى البلاد لإغلاقها، مضيفا أنه لا توجد «نتيجة إيجابية» فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية.

1:40: اعترفت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء بأن الحكومة تواجه صعوبات في تمويل سفاراتها في الخارج.

وأشار نائب وزير الخارجية يفغيني إيفانوف إلى أن هذه المشاكل تنبع من بطاريات العقوبات التي فرضتها دول مختلفة في المجتمع الدولي - بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والمملكة المتحدة - على موسكو.

01:00: أكدت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أن سفارتها في موسكو تلقت قائمة بالدبلوماسيين الذين أعلنوا أنهم غير مرحب بهم من قبل وزارة الخارجية الروسية.

واعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن اسفه فى بيان له "ان هذه هى اخر خطوة غير مجدية وغير مثمرة لروسيا فى علاقاتنا الثنائية».

00:55: ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) يوم الأربعاء أنها ترغب في مطالبة شركائها الدوليين بدفعها بالروبل، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مماثل للغاز الذي يتم توريده إلى أوروبا.

00:40: حث رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، المواطنين في جميع أنحاء العالم على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على غزو روسيا لبلدهم.

قال زيلنسكي في فيديو إنجليزي: «تعال مع الرموز الأوكرانية لدعم أوكرانيا، لدعم الحرية، لدعم الحياة». «تعال إلى الساحات الخاصة بك، إلى شوارعك، تصبح مرئية وسمعت.»

00:15: أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء، عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبعة، أن المملكة المتحدة ستسلم 6000 صاروخ إضافي إلى أوكرانيا، وبالتالي مضاعفة إمداداتها من الأسلحة الدفاعية للبلاد منذ الغزو الروسي.

أخبار في التطوير...

استمر في القراءة: