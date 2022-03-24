«إذا أرادت الليبرالية احتضان الفاشية، فلا يمكننا إيقافها»: بترو إلى غافيريا في استراحة الحوارات

Colombian presidential candidate Gustavo Petro arrives at a meeting of members of the Historical Pact coalition to define the vice-presidential formula, in Bogota, Colombia, March 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - QUALITY REPEAT

في يوم الأربعاء 23 مارس، أعلن الرئيس السابق لكولومبيا ومدير الحزب الليبرالي، سيزار غافيريا، أن الحوار مع الميثاق التاريخي «غير ممكن» وأغلق كل إمكانية الاتحاد مع الائتلاف اليساري قبل الجولة الرئاسية الأولى التي ستعقد في 29 مايو.

في بيان، رفض الرئيس السابق لهذا المجتمع، الذي فاز بتصويت مهم خلال الانتخابات التشريعية، تصريحات الناشطة الكولومبية الأفريقية، فرانسيا ماركيز، التي أعلنت صباح يوم الأربعاء كصيغة نائب الرئيس لزعيم المعارضة والمرشحة ل رئاسة كولومبيا، غوستافو بترو.

«أنا آسف للغاية لأن الاتفاق التاريخي يعتقد أن لغته الحارقة هي شيء يمكننا أن نحتفل به نحن الكولومبيين. آمل ألا تتوقع بلادنا تلك اللغة والموقف اللذين سيؤديان إلى مزيد من العنف والمواجهة الكاملة بين قواتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، قال مدير الحزب الليبرالي.

بيد ان عضو مجلس الشيوخ اليسارى والمرشح لرئاسة كولومبيا جوستافو بترو الذى يقود استطلاعات نية التصويت ابلغ الرئيس السابق الذى اقترب معه فى الايام الاخيرة فى مواجهة الانتخابات التشريعية والرئاسية ان «الموقف الليبرالى سيكون دائما على استعداد لذلك قبول النقد ووضع الحجج بدلاً منه».

بدوره، أشار إلى أنه لم يسعى إلى استبعاد الناس عندما أدرك أن كولومبيا بحاجة إلى مسار التصحيح، ودعا صفوف الحزب الليبرالي لجعل البلاد «قوة حياة»، وترك الباب مفتوحا لأعضاء ذلك مقاعد البدلاء والمسلحين لدعم المشروع السياسي الميثاق التاريخي.

«نحن نعترف في سيزار غافيريا بالشخص الذي عين فيه الحزب الليبرالي المتحدث باسمه. نأمل أن تستعد الليبرالية نفسها لمسار الإصلاحات التي تحتاجها كولومبيا. إذا أرادت الليبرالية احتضان الفاشية، فلا يمكننا منعها، والتاريخ سيحكم عليها بقسوة»، قال عضو مجلس الشيوخ اليساري.

من جانبه، أشار السيناتور ورئيس النقاش في الميثاق التاريخي، روي باريراس، إلى أن سيزار غافيريا كان مدير دستور عام 1991 «أن الميثاق التاريخي يجب أن يدافع عنه» والذي رافق «دون التواء» اتفاق السلام، مشيرا إلى أن الإساءة إليه كان خطأ «آمل أنت تفهم أنه ليس العالم لديه خبرة في بناء الوحدة».

«صعب للغاية من هذا القبيل. في العلاقات من هذا المستوى لا يمكنك الارتجال. تصفيق من معرض متحمس. أبواب مغلقة لبناء الحوكمة. إن تبديد الجهود المبذولة للإضافة والفوز في الجولة الأولى ليست فكرة جيدة. حتى الفوز، عليك أن تحكم. الجسر مكسور... ماذا سنعالجه بـ... «، وقال عضو الكونغرس باريراس، الذي يبدو لبوجا فرانسيا ماركيز لتصريحاته ضد الرئيس السابق.

وقد ذكرت فرانسيا ماركيز التصريحات التي كانت ستولد استياء سيزار غافيريا خلال عرضها كصيغة نائب الرئيس للميثاق التاريخي، مشيرة إلى أنها لم تنكر أبدًا الحاجة إلى العمل مع المجتمع الذي حصل على نتائج مهمة في انتخابات الكونغرس .

«قلنا دائمًا: «مع الحزب الليبرالي على هذا النحو، هناك كل انفتاح للمضي قدمًا». شيء آخر قلته هو المشكلة مع César Gaviria كشخص. وقال المرشح الذى فاز بثالث اكبر صوت داخل الائتلافات فى المشاورات الداخلية بحصوله على ما يقرب من 800 الف صوت «انه يمثل الليبرالية الجديدة ويمثل اكثر من نفس الامر وهذا البلد يتطلب التغيير».

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