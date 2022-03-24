تم العثور على بقايا بشرية ومحرك بدلاً من الحادث الجوي، وفقًا لمنفذ إعلامي صيني

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شبكة سى جى تى ان الحكومية اليوم ان بكين (الصين) 24 من عمال الانقاذ فى منطقة قوانغشى جنوبى الصين حيث تحطمت طائرة بوينج 737-800 يوم الاثنين على متنها 132 شخصا وعثروا على رفات بشرية ومحرك للطائرة فى الساعات القليلة الماضية. وفي الوقت الحاضر، غطت خدمات الإنقاذ مساحة تبلغ حوالي 46 ألف متر مربع خلال أعمال البحث والإنقاذ ولم يتم العثور على أي علامات على الناجين. يضيف اكتشاف المحرك إلى موقع أحد الصناديق السوداء للجهاز يوم الأربعاء، وتحديدًا تلك التي تسجل الأصوات في قمرة القيادة، والتي تم إرسالها إلى بكين لفحص الخبراء. «يظهر الفحص الأولي أن الجزء الخارجي من جهاز الاستقبال قد تضرر بشدة. وقال رئيس الامن فى ادارة الطيران المدنى الصينية تشو تاو الليلة الماضية ان وحدة الذاكرة عانت ايضا من بعض الاضرار ولكنها ظلت سليمة». وحذر تشاو من أن تنزيل وتحليل البيانات المسجلة في الصندوق الأسود «سيستغرق بعض الوقت»، وقال إن الجهاز «سيوفر معلومات مهمة حول سبب الحادث». وقال تشو «حاول مراقبو الحركة الجوية الاتصال بالطاقم في مناسبات عديدة، لكنهم لم يتلقوا أي رد»، مضيفا أن السلطات «ليس لديها حتى الآن فكرة واضحة عما حدث» وأن «عوامل مختلفة مثل الطقس ومراقبة الحركة الجوية والصيانة يجري التحقيق فيها بدقة والتصميم وتصنيع السفينة». وفقًا لبوابة تتبع الرحلات FlightRadar24، هبطت الطائرة، التي تديرها شركة الطيران تشاينا إيسترن، ما يقرب من 8000 متر في أقل من ثلاث دقائق، لأسباب لم تكن معروفة حتى الآن، قبل أن تصطدم بمنطقة جبلية نائية، جعلت أورجغرافيا أعمال الإنقاذ صعبة. كما أعاقت الظروف الجوية البحث, لدرجة أنه كان لا بد من تعليقه مؤقتًا يوم الأربعاء بسبب الأمطار و «خطر الانهيارات الأرضية الصغيرة, "وفقًا للتلفزيون الحكومي CCTV. إن مرور الوقت والعنف الناجم عن تأثير الطائرة - التي سقطت، وفقًا لبعض الشهود، من السماء «تهبط» - تتسبب في تبدد الآمال في العثور على الناجين. تمكنت شركة الطيران من الاتصال بأقارب 123 شخصًا كانوا على متنها في الساعات التي تلت الحادث، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ذهب العديد منهم إلى بلدة ووتشو، بالقرب من موقع التأثير، بينما يستمر البحث.