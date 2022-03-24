ضرب كارتل الخليج الرجال الذين صوبوا بنادق طويلة على مروحية أمريكية سقطت

ألقت السلطات المكسيكية القبض على الأشخاص الذين صوبوا بنادق طويلة على مروحية تقل شرطة الولايات المتحدة في منطقة وادي ريو غراندي، التي تقع على الحدود بين البلدين. بعد إدراك وجود الرعايا المسلحين داخل سيارة، طلب الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي من السلطات المكسيكية المساعدة، التي نفذت عملية للعثور على الرجال الضريبين.

أفاد ضباط شرطة من إدارة السلامة العامة في مقاطعة ستار، تكساس، أنهم «اتصلوا بحكومة المكسيك للحصول على المساعدة. وقد حددوا مكان للاختباء مع عدد أكبر من المشتبه بهم في الكارتل»، حيث تمكنت عناصر من وزارة الدفاع الوطني في تاماوليباس من العثور على مكان وجود المجرمين المزعومين.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اشتبكت عناصر من الجيش المكسيكي مع الرجال الضاربين بعد العثور على مكان وجودهم، مما أدى إلى مقتل خمسة أعضاء في خلية إجرامية تابعة لكارتل الخليج. وألقي القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم سيارة وأربع بنادق طويلة، وضعت تحت تصرف النائب العام للجمهورية (FGR).

الأربعاء الماضي، 21 مارس، حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، شارك من خلال حسابه على تويتر المواد السمعية والبصرية التي التقطتها مروحية شرطة تكساس، والتي كانت ستفاجأ الموضوعات في العمليات الإجرامية، لذلك استهدف الرجال الضاربون وزعم أنهم أطلقوا الأسلحة على السيارة الجوية؛ لا جرح تم الإبلاغ عن الزي الرسمي.

(لقطة شاشة: تويتر/بويبلو2)

وبعد توجيه أسلحتهم إلى الشرطة، تحدث الرجال الضاربون مع بعضهم البعض وهربوا في اتجاه بلدة على الجانب المكسيكي من الحدود، حيث ذهب أفراد الأمن العام الوطني لمحاولة العثور على الأشخاص، لكنهم عثروا على عدة منازل فارغة فقط.

وفي وقت لاحق، وصلت عناصر الجيش إلى مكان الحادث وشرعت في إنشاء آلية أمنية أدت إلى مواجهة الأشخاص الأربعة واعتقالهم بعد ذلك، الذين تم إيداعهم إلى السلطات المختصة.

في السابق، أبلغ عملاء دورية الحدود للعمليات التكتيكية عن هجوم مسلح في نفس المنطقة حيث استهدف مسلحون المروحية. استجاب الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي بنفس الطريقة من الجانب الأمريكي إلى المكسيك، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات على أي من الجانبين.

وفي مواجهة موجة العنف والاختفاء في تاماوليباس، أصدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة تنبيهاً بالسفر لمواطنيها لمنعهم من الذهاب إلى تلك الوجهة الحدودية؛ بالإضافة إلى ذلك، أذنت بمغادرة موظفي قنصليتها غير الطارئة.

(لقطة شاشة: تويتر/بويبلو2)

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه بسبب الجريمة والاختطاف، لم تتمكن القنصلية في مدينة نويفو لاريدو من تقديم خدماتها.

لهذا السبب، طلبوا من العمال الأمريكيين وأفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى دعم لمغادرة المدينة مراقبة الأخبار والإعلانات المحلية. كما يوصون بأن يتم أي نقل خلال اليوم.

وذكرت القنصلية أن «نشاط الجريمة المنظمة، الذي يشمل إطلاق النار والقتل والسطو المسلح وسرقة السيارات والخطف والاختفاء القسري والابتزاز والاعتداء الجنسي، أمر شائع على طول الحدود الشمالية وفي مدينة فيكتوريا».

وجاءت أحداث العنف المسجلة في تاماوليباس نتيجة للاستيلاء على خوان جيراردو تريفينيو تشافيز، إل هويفو، أحد كبار قادة كارتل الخليج الذي أسرت عليه قوات الأمن الاتحادية في منتصف آذار/مارس.

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