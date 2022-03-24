تغازل Estiwar G مرة أخرى مع كلوديا باهامون وتم تهنئة كارلوس بايز على تقديم طبق فريد من نوعه في «MasterChef Celebrity»

جاء هذا الأربعاء التحدي الذي كان ينتظره العديد من محبي «MasterChef Celebrity»: صندوق الغموض؛ وقبل فتحها، توقع خورخي راوش أن كل واحد سيكون مختلفًا، بل كان كذلك.

عندما تم الكشف عنها، وجد المشاهير مفاجأة غير سارة للكثيرين: أجزاء مثل العينين والدماغ و chunchullo من اللحم البقري دمج الصناديق. على الفور، أعربت الغالبية العظمى من المتسابقين عن وجوه الاشمئزاز الواضح، بدءًا من تاتان ميخيا وكارلوس بايز. وهكذا، تألف الاختبار من إعداد مع تلك الأجزاء، وليس قبل تنظيفها بشكل جيد، وخاصة العقول.

كان لدى جميع المشاهير 60 دقيقة ليصنعوا، بناءً على إبداعهم، طبقًا ذاقه جيدًا ويجعلهم يستحقون دبوس المناعة الوحيد الذي كان على المحك. لم يبدأ أي منها كمفضل كبير، باستثناء Estiwar G، الذي كان عليه أن يفعل chunchullo، وهو عنصر سهل بالنسبة له بالنظر إلى «السموم» التي قام بها في بوغوتا والتي اشتهر بها.

كان الأمر متروكًا أيضًا لكارولينا لصنع طبق مع أمعاء اللحم البقري، وفي جولة الطهاة للمطابخ، أشارت إلى أنها ستقوم «بتدويل chunchullo». من جانبها، قالت تاتان أنها ستصنع سوفريتو بعينيها، وأخبرت ناتاليا نيكولاس دي زوبيريا أنها تفكر في صنع بعض شرائح العقول مع الموز الناضج.

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الصورة: لقطة شاشة (CanalRCN لايف)

بعد الوقت المحدد للقيام باستعداداتهم، أعد المشاهير لمرحلة التقييم. مرت خمسة فقط أمام المحلفين، وكان أولهم كارلوس، فاجئ الطهاة ببعض سندويشات التاكو بعيون تسمى «عفوا، هذا واحد لم أكن أتوقعه». كان نيكولاس دي زوبيريا أول من مر وقال إن الطبق كان «استثنائيًا»، وانتهى خورخي راوش من قذفه بالقول إنها كانت المرة الأولى، في المسابقة بأكملها، التي يقدم فيها متسابق طبقًا بعينيه مطبوخة إلى الكمال.

والثاني الذي تقدم إلى المنصة كان Estiwar G، المسمى رسميًا «ملك chunchullo». كما هو متوقع، كان طبقه أحد الأطباق المفضلة لدى القضاة، حيث أن قطع الشنشولين محشوة في قاعدة موز، مجتمعة بطريقة جيدة. لكن ذلك الموسم من المؤثر كان له اسم ولقب: كلوديا باهامون وأخبرته بذلك بينما تذوق راوش وكاربنتيه ودي زوبيريا الطبق.

قال الرجل من بوغوتا: «إن chunchullo الخاص بي هو تكتيك لإغواء كلوديا باهامون».

كانت عايدة موراليس رابع مشارك يمر. روت «ملكة chunchullo» قصة عائلية عاطفية حول خلقها والتي أسعدت أيضًا القضاة المطالبين. من ناحية أخرى، كانت مانويلا غونزاليس وإيزابيلا سانتياغو آخر من عرض أعمالهم. أول واحد جعل بعض «كروكيت مدروس بشكل جيد» مع العقول, وأكد كل من Rausch و Carpentier أن الملح مطلوب على غلاف الأحشاء. من جانبها، تم استجواب النموذج الفنزويلي حول أضلاعها لأن بعض البطاطس كانت نيئة.

على الرغم من عدم تمريرها جميعًا، إلا أن قرار هيئة المحلفين لم يكن صعبًا، لكن مع ذلك، اختاروا عايدة موراليس كفائزة في التحدي، لكنهم أيضًا أشروا بشكل خاص لكارلوس لإنجازه في المسابقة. ضمن مناقشة الطهاة الثلاثة جاء طبق Estiwar G، ولكن بقرار بالإجماع فازت الممثلة التي ستكون محصنة ضد التحدي التالي للإبداع.

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