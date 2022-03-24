علق Epigmenio Ibarra على ساندرا كويفاس: «هل سيعتذر أولئك الذين يقولون الاضطهاد السياسي أيضًا؟»

المنتج التلفزيوني المقرب من التحول الرابع، Epigmenio Ibarra، سخرية مع الوضع القانوني الذي يواجه رئيس البلدية مع رخصة من Cuauhtémoc, ساندرا كويفاس نيفاس, بعد أن اعترفت بالذنب في التهم الموجهة إليها.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، شكك مؤسس Argos Comunicación في الموقف الذي اتخذه رئيس مكتب عمدة العاصمة، وكذلك بعض أعضاء قطاع المعارضة الذين وصفوها بأنها «مضطهدة سياسية» عندما أعلن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) و أنه يجري توجيه الاتهام إليها و التحقيق فيها بتهم السرقة و إساءة استعمال السلطة و التمييز.

ومع ذلك, هذا الخميس, 24 مارس, تم الإعلان عن أن Cuevas Nieves أقر بالذنب وقبلت و بالتالي يتعين عليها أن تقدم, في جملة أمور, اعتذارا علنيا إلى رجال الشرطة الذين شجبوا ذلك.

في الوقت نفسه، تساءل الصحفي عن الموقف الذي ستتخذه الشخصيات التي أظهرت دعمهم لكويفاس نيفيس وأشارت إلى أنها بريئة: «وأولئك الذين قالوا إنها «مضطهدة سياسيًا»، هل سيعتذرون أيضًا؟ ».

قام المنتج التلفزيوني بتسوية الوضع القانوني الحالي للعمدة (الصورة: Twitter/ @epigmenioibarra)

وكما ذكرنا، ذكرت FGJCDMX أن المسؤول المنفصل عن موقفها صباح الخميس اعترف بالحقائق التي اتهمت بها، بعد الشكوى ضدها، لذلك، بالإضافة إلى الاعتذارات، سيتعين عليها دفع 60،000 بيزو لقادتي الشرطة (30،000 بيزو لكل منهما) الاثنين المقبل، 28 مارس.

سيكون عليك أيضًا الخضوع لعلاج نفسي لمدة ستة أشهر، حيث ستتلقى علاجًا لإدارة الغضب والعاطفة.

من بين المدفوعات الأخرى التي سيتعين عليك القيام بها إصلاح تكلفة راديو البث والهاتف الخلوي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتنع عن الاقتراب من الضحايا، وكذلك أي تعليقات على أي وسائط أو شبكات اجتماعية على هذه الحقائق - باستثناء الاعتذار العلني - يجب أن تكون محفوظة.

وفقًا لـ FGJCDMX، أقر رئيس البلدية بأن الأحداث وقعت «كما هي معتمدة من قبل الوزارة العامة» (الصورة: Cuartoscuro)

ومع ذلك، كانت كلمات إبيغمينيو إيبارا تتعلق بما حدث في بداية التحقيق، حيث تجدر الإشارة إلى أن ساندرا كويفاس اتهمت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم باردو، بزعم إنشاء حركة ضدها.

بعد جلسة الاستماع التي عقدتها في 14 مارس، أكدت المسؤولة أن الإجراءات ضدها مفرطة وتتوافق مع اضطهاد سياسي ضدها تم تطويره من أعلى إدارة مكسيكو سيتي.

بعد ساعات، أكد أوليسيس لارا لوبيز، المتحدث باسم FGJ، أن الوكالة لا تمارس أي اضطهاد سياسي، لأنها مسؤولة فقط عن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور المكسيكي، لأن «الادعاء لا يصنع الأطراف المذنبة، ولكن لا يفعل ذلك تنفيذ تبرئة».

نفت كلوديا شاينباوم الاتهامات الموجهة ضد ساندرا كويفاس (الصورة: غالو كاناس/cuartoscuro.com)

كما أكدت كلوديا شاينباوم أنها لم تؤثر على القرارات التي اتخذتها مختلف الوكالات في عاصمة البلاد، والتي تزعم اتهامات ضد عمدة كواهتيموك، ساندرا كويفاس.

وقالت كلوديا: «إنها قضية حيث كان هناك إساءة استخدام للسلطة لشرطة مكسيكو سيتي؛ وتعرضت الشرطة للضرب، وتعرضت للإهانة، وكان هناك إساءة استخدام للسلطة ومن هناك الشرطة نفسها هي التي تقدم شكواها إلى مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي». شينباوم.

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